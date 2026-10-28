Як перезавантажити телефон: покроково для Android та iPhone

Якщо телефон реагує на дотики й кнопки, перезапустіть його через меню живлення. Примусове перезавантаження залиште на випадок, коли звичайне меню не відкривається або екран завис.

Кроки для Android залежать від виробника, а для iPhone — від моделі. Нижче ми розділили звичайний і примусовий перезапуск, щоб не переплутати комбінації кнопок.

Пункти меню Android можуть мати різні назви. На iPhone спосіб вимкнення залежить від того, чи є в моделі Face ID або кнопка Home.

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Коли достатньо звичайного перезапуску?

Звичайний перезапуск підходить, якщо екран реагує, кнопки працюють і ви можете відкрити меню живлення. Виберіть у ньому перезапуск або вимкніть телефон, а потім увімкніть його знову.

Перед перезапуском збережіть незавершену роботу у відкритих програмах: стан програми може не зберегтися. Якщо телефон реагує, починайте зі звичайного способу. Примусовий потрібен, коли екран чорний або застиг, а меню не з’являється.

Звичайний перезапуск запускається через меню, примусовий — комбінацією кнопок. Зазвичай перезапуск не видаляє фото, контакти чи встановлені додатки, але незавершені операції у відкритих програмах можуть обірватися.

Як перезапустити Android?

На більшості Android-смартфонів утримуйте кнопку живлення, зазвичай бічну, 2–3 секунди. У меню виберіть «Перезапустити» або «Reboot» і підтвердьте дію, якщо з’явиться запит. Завантаження триває 30–60 секунд.

На Samsung Galaxy довге натискання кнопки живлення може відкрити Bixby. Щоб викликати меню, утримуйте кнопку живлення разом із кнопкою гучності вниз кілька секунд або змініть дію кнопки в налаштуваннях.

Якщо в панелі швидких налаштувань є значок живлення, двічі проведіть пальцем згори вниз, торкніться значка й виберіть перезапуск. На OnePlus, Motorola чи Xiaomi пункт може називатися «Restart» або «Перезавантажити». Дочекайтеся, поки телефон вимкнеться і з’явиться логотип виробника.

Як перезапустити iPhone?

На iPhone із Face ID, тобто моделях X і новіших, одночасно утримуйте бічну кнопку та будь-яку кнопку гучності, доки не з’являться слайдери. Перетягніть «Вимкнути» й дочекайтеся повного вимкнення, зазвичай це близько 30 секунд. Потім утримуйте бічну кнопку, поки не побачите логотип Apple.

На моделях із кнопкою Home утримуйте бічну кнопку, а на старіших — верхню, доки не з’явиться слайдер. Вимкніть телефон, зачекайте й знову ввімкніть його.

Є й інший шлях: відкрийте «Параметри» → «Основні» → «Вимкнути». Після ввімкнення iPhone завантажується 30–60 секунд. Під час першого розблокування може знадобитися пароль замість Face ID чи Touch ID.

Що робити, якщо телефон не реагує?

Якщо екран не реагує і звичайне меню не відкривається, спробуйте примусове перезавантаження. Воно може обірвати незавершені операції у відкритих програмах, тому не використовуйте цей спосіб, коли телефон ще реагує.

На Android комбінація залежить від бренду. На Samsung утримуйте кнопку живлення та гучність вниз 7–15 секунд або довше, доки не з’явиться логотип. На Google Pixel утримуйте лише кнопку живлення до 30–60 секунд, на OnePlus і Motorola — кнопку живлення 10–20 секунд. На більшості інших моделей спробуйте живлення разом із гучністю вниз.

На iPhone 8 і новіших, зокрема iPhone SE другого й третього покоління, швидко натисніть і відпустіть гучність угору, потім гучність униз. Далі утримуйте бічну кнопку до появи логотипа Apple. Це може зайняти понад 10 секунд.

На iPhone 7 утримуйте бічну кнопку та гучність вниз до появи логотипа. На старіших моделях із кнопкою Home утримуйте Home разом із бічною або верхньою кнопкою. Відпускайте кнопки лише після появи логотипа.

Платформа / модель Звичайний перезапуск Примусовий перезапуск Орієнтовний час Android (більшість брендів) Кнопка живлення 2–3 с → «Перезапустити» Живлення або живлення + гучність 10–30 с Завантаження 30–60 с Samsung Galaxy Живлення або живлення + гучність вниз Живлення + гучність вниз 7–15+ с 30–60 с iPhone 8 і новіші Бічна + гучність до слайдера Швидко гучність вгору, вниз, утримувати бічну до логотипа Логотип ~10+ с, завантаження 30–60 с iPhone 7 Бічна кнопка до слайдера Бічна + гучність вниз до логотипа Аналогічно

Джерело: інструкції Apple Support та керівництва виробників Android, 2026 рік.

Важливо: не використовуйте примусове перезавантаження як перший крок, якщо телефон реагує на дотики чи кнопки. Комбінації залежать від моделі, тож перевірте потрібну послідовність перед тим, як утримувати кнопки понад 10 секунд.

Після примусового перезапуску дочекайтеся повного завантаження й перевірте, чи реагує екран. Якщо телефон зависав кілька разів протягом дня, зверніть увагу на заповненість пам’яті або нещодавнє оновлення системи.

Що перевірити, якщо телефон не запускається?

Якщо після перезапуску екран лишається чорним, підключіть телефон до зарядного пристрою на 30–60 хвилин і спробуйте знову. Низький заряд батареї може завадити запуску. Для деяких моделей Android виробники рекомендують перед примусовим перезапуском зарядити пристрій щонайменше до 5 %.

Перевірте кабель і адаптер: використовуйте оригінальний або сертифікований. Якщо заряд є, але логотип не з’являється, ще раз виконайте комбінацію кнопок і перевірте послідовність. Для iPhone, якщо перша спроба не допомогла, Apple рекомендує заряджати пристрій годину. Якщо телефон не запускається, зверніться до сервісного центру.

Що це означає для вас завтра

Якщо телефон реагує, почніть зі звичайного перезапуску. Якщо він завис і не відкриває меню, скористайтеся комбінацією саме для вашої моделі. Перевірте заряд і майте під рукою кабель із сумісним адаптером: це допоможе з’ясувати, чи проблема пов’язана з розрядженою батареєю.