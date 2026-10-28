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Як підліток викрав авто під час обстрілу в Києві?

Ірина Ващук 1 хв читання 1
Молоді люди позують на автомобілі та біля нього вночі

У Києві неповнолітній викрав автомобіль ВАЗ, поки його власник-військовий ховався в укритті під час ракетної атаки. Згодом підліток потрапив на цій машині в ДТП і залишив місце аварії.

Як підліток заволодів автомобілем?

Власник залишив ВАЗ на проспекті Академіка Палладіна та пішов до укриття. Підліток пошкодив блок запалювання, завів двигун і поїхав кататися містом.

За повідомленням пресслужби поліції Києва, він хотів продемонструвати автомобіль товаришам. Під час поїздки неповнолітній зіткнувся з іншим припаркованим автомобілем.

Чи постраждали люди та що сталося з підлітком?

Унаслідок зіткнення люди не постраждали. Після ДТП підліток залишив місце події, однак правоохоронці згодом розшукали й затримали його.

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