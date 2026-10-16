Як пройти новий культурний маршрут Миронівкою?

У Миронівці можна самостійно пройти маршрут із 12 точок і знайомитися з історією міста в зручному порядку. Проєкт «Миронівка: місто, яке говорить» уже завершили, а маршрут має залишитися постійним культурно-туристичним ресурсом громади.

Що побачать і почують відвідувачі

Локації розповідають про формування поселення, залізницю та цукрову промисловість, релігійне життя і старий базар. Також маршрут охоплює водолікарню, історичні будівлі, місцеві топоніми, природні пам’ятки й повсякдення містян.

На точках встановили інформаційні стенди з QR-кодами, що ведуть до цифрової платформи з розширеними матеріалами та інтерактивною картою. Для прогулянки створили аудіогід, а ще — квест «Артефакти міста» з 12 завданнями: учасникам, які пройдуть його повністю, обіцяють тематичний стікерпак.

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Історичні сюжети відтворили у шести відео зі штучним інтелектом, а 12 фотографій анімували цифровими інструментами. Окрема частина проєкту — 3D-модель будинку Овсяннікових, однієї з найстаріших пам’яток Миронівки.

Увесь маршрут має протяжність близько 7,2 км. Повне проходження у спокійному темпі займе до п’яти з половиною годин, однак можна обрати будь-яку з 12 точок, пройти лише частину шляху або повернутися до нього іншого дня.

Як створювали маршрут

Ініціативу реалізувала громадська організація «ХАБ РОЗВИТКУ ГРОМАД» разом із КЗ «Миронівський краєзнавчий музей». Підтримку надали Український культурний фонд і Благодійний фонд «МХП-Громаді» в межах програми «Партнерство заради розвитку», ЛОТ «Культурні стежки громад».

Команда опрацювала архівні документи, старі фотографії, карти, краєзнавчі матеріали, а також аудіо- й відеозаписи. До дослідження долучили усні спогади мешканців — вони допомогли повернути в публічний простір локальні історії та народні назви.

Серед таких назв — «Будинок на часнику», «Красний магазін», «Попівська гребля», залізнична пекарня та «красносельський хліб». У проєкті маршрут описаний так: «Маршрут не прив’язаний до фіксованої послідовності».