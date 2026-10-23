Як приготувати деруни: пропорції для щільної текстури

Базові деруни готують із 1 кг картоплі, однієї середньої цибулини, одного яйця і 2–3 столових ложок пшеничного борошна. Маса виходить густою, як сметана, і формує коржики, які не розпадаються на сковороді.

Для домашнього кухаря це надійний варіант на вечерю: продукти доступні, а результат залежить від правильного співвідношення рідини і крохмалю. У жовтні 2026 року середня ціна кілограма картоплі в українських супермаркетах тримається на рівні 16–17 грн за даними Мінфіну, тож порція на чотирьох обходиться недорого.

Розберемо точні пропорції, підготовку тертої картоплі, формування й обсмажування, а також корекції, якщо деруни розпадаються або залишаються блідими.

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Продукти й пропорції

На 1 кг очищеної картоплі беруть 1 середню цибулину (близько 100–150 г), 1 куряче яйце, 2–3 столові ложки борошна, сіль і перець за смаком плюс олію для смаження. Картопля забезпечує основну масу і крохмаль, яйце зв’язує, а борошно регулює густину.

Кількість борошна залежить від соку картоплі. Якщо бульби крохмалисті, вистачає 2 ложок: маса лишається ніжною. При соковитій картоплі додають третю ложку — це підвищує частку сухого зв’язувального компонента приблизно на 30–50 % і зменшує ризик розтікання. Цибуля становить 10–15 % від маси картоплі і додає аромат, не змінюючи консистенцію.

Коротко На кілограм картоплі — одна цибулина, одне яйце і дві-три ложки борошна. Більше борошна робить деруни щільнішими, менше — ніжнішими, але менш стабільними.

Сіль додають близько 1 чайної ложки, перець — за смаком. Олії потрібно 4–6 столових ложок на всю партію: вона забезпечує рівномірне обсмажування без підгоряння.

Підготовка картопляної маси

Картоплю й цибулю чистять і миють. Натирають на дрібній тертці, чергуючи: спочатку частину картоплі, потім цибулю, знову картоплю. Цибулевий сік уповільнює потемніння маси. Натирання займає 8–12 хвилин залежно від кількості бульб.

Терту масу віджимають через сито чи марлю. Зливають більшу частину рідини, але залишають крохмаль, що осів на дні: його повертають у миску. Без віджимання маса містить на 20–30 % більше води і розтікається; після віджимання вона тримає форму навіть до додавання борошна.

До віджатої маси додають яйце, сіль і перець, перемішують. Борошно всипають поступово, ложками, до консистенції густої сметани: ложка маси повільно сповзає, не ллється. Змішування займає 2–3 хвилини. Готову масу використовують одразу: стояння понад 15–20 хвилин погіршує колір і структуру.

Важливо Віджимання рідини — ключовий крок. До нього маса рідка і не тримає форму; після нього й додавання крохмалю та борошна коржики стають щільними.

Формування й обсмажування дерунів

Сковороду розігрівають на середньому вогні з олією. Олія має бути гарячою: крапля маси шипить одразу. Порції викладають столовою ложкою, формуючи пласкі коржики завтовшки 1–1,5 см. Не перевантажують сковороду: між дерунами лишають проміжки, щоб температура не падала.

Обсмажують по 3–4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Перевертають широкою лопаткою. Готовність визначають за кольором і твердістю країв: середина залишається м’якою, але коржик не розвалюється. Уся партія займає 15–20 хвилин залежно від розміру сковороди.

Готові деруни викладають на паперові серветки, щоб зібрати зайвий жир. Температура олії і товщина порції впливають на результат сильніше за додаткові спеції.

Подача та типові невдачі

Деруни подають гарячими зі сметаною, часниковим соусом на основі сметани чи просто зі свіжою зеленню. Сметана підкреслює картопляний смак і компенсує жирність скоринки. На одну порцію (4–5 дерунів) вистачає 2–3 столових ложок сметани.

Якщо деруни розпадаються, маса була надто рідкою: наступного разу відіжміть сильніше або додайте ще півложки борошна. Якщо скоринка бліда, олія була недостатньо гарячою або порції надто товсті — зменшіть товщину до 1 см і перевірте температуру. Пересмажені деруни стають сухими через надлишок борошна (понад 3 ложки на кілограм) або занадто високий вогонь.

Приклад Коли маса розтікається на сковороді, додайте ложку борошна й перемішайте. Це підвищує частку сухого компонента і повертає густину без перезамішування всієї партії.

Типові помилки виникають на етапі рідини: недожата маса дає тонкі й крихкі коржики, пережата — сухі. Корекція на 10–15 % борошна чи рідини вирішує більшість випадків.

Правильна послідовність — віджимання, зв’язування яйцем і борошном, гаряча олія — дає стабільний результат. Якщо картопля дуже соковита, орієнтуйтеся на консистенцію, а не на точну кількість ложок: діапазон 2–3 ложок покриває більшість сортів.

Що це означає для вас завтра: кілограм картоплі за поточною ціною близько 17 грн плюс яйце й борошно дають вечерю на чотирьох без додаткових покупок. Готуйте масу безпосередньо перед смаженням і перевіряйте густину ложкою — тоді деруни тримають форму.

Поради працюють для звичайної картоплі й домашньої сковороди. Точний час обсмажування залежить від товщини дна й потужності плити, тому орієнтуйтеся на колір, а не на секунди.