Як приготувати манти

Манти готують на парі з прісного тіста й соковитої м’ясної начинки, де цибулі майже стільки ж, скільки м’яса. Готовність перевіряють розрізанням одного виробу: тісто має бути пружним, а начинка — повністю прогрітою.

Результат залежить від двох речей. Тісто має відпочити після замісу, інакше рветься під час формування. Начинка потребує багато дрібно нарізаної цибулі — вона дає сік. Без пароварки або мантоварки страву не отримаєте в класичному вигляді: вода не повинна торкатися тіста.

Час готування коливається. Свіжі манти середнього розміру тримають на парі 35–45 хвилин після закипання води. Заморожені потребують на 5–10 хвилин довше. Точний час залежить від товщини тіста й розміру порції начинки.

Раніше ми писали: Цільнозерновий хліб це який: ознаки за складом

Які продукти потрібні для мантів?

Для тіста візьміть 500 г пшеничного борошна вищого ґатунку, 1 яйце, 200–250 мл води кімнатної температури або холодної і 1 чайну ложку солі. Олію додають за бажанням — 1–2 столові ложки, вона робить тісто трохи еластичнішим.

Для начинки готуйте 500 г м’яса (яловичина, баранина або суміш із свининою середньої жирності) і 300–400 г цибулі. Сіль і чорний перець — за смаком. Зіра або кмин — за бажанням, по 0,5 чайної ложки. Води або бульйону додайте 50–100 мл, якщо начинка здається сухою.

Складова Тісто (на 500 г борошна) Начинка (на 500 г м’яса) Основний інгредієнт Пшеничне борошно М’ясний фарш або дрібно нарізане м’ясо Рідина 200–250 мл води + 1 яйце 50–100 мл води або бульйону Цибуля — 300–400 г, дрібно нарізана Сіль 1 ч. л. За смаком (орієнтовно 1–1,5 ч. л.)

Джерело: узагальнені дані домашніх рецептів українських кулінарних видань.

Підготуйте все до початку роботи. Борошно просійте. Цибулю наріжте дрібно — це займає більше часу, ніж здається. М’ясо можна пропустити через м’ясорубку або нарізати ножем дрібними шматочками: другий варіант дає щільнішу текстуру.

Як підготувати тісто й начинку?

Просійте борошно в миску, додайте сіль. Зробіть заглиблення, вбийте яйце, влийте воду. Замісіть тісто руками або міксером із гачком протягом 7–10 хвилин, поки воно не стане гладким і еластичним. Воно не повинно липнути до рук, але й не бути занадто тугим. Якщо тісто кришиться — додайте ложку води. Якщо липне — трохи борошна.

Сформуйте кулю, накрийте вологою тканиною або харчовою плівкою і залиште на 30–60 хвилин. За цей час клейковина розслабиться, і тісто буде легше розкачувати. Не пропускайте цей крок: без відпочинку тісто рветься під час формування, і шви розходяться.

Для начинки дрібно наріжте цибулю. Змішайте з м’ясом, сіллю, перцем і зірою. Додайте трохи води або бульйону й добре вимішайте руками. Начинка має бути вологою, але не рідкою. Залиште її на 15–20 хвилин, щоб цибуля пустила сік. Не додавайте хліб або крупи — вони вбирають вологу і роблять начинку сухою.

Типова помилка — мало цибулі. Тоді начинка виходить сухою, а сік майже не утворюється. Інша помилка — перемішувати начинку надто довго: м’ясо віддає сік передчасно, і всередині мантів його менше.

Як сформувати манти?

Розділіть тісто на 2–4 частини. Розкачайте одну частину в пласт товщиною 1,5–2 мм. Наріжте квадрати або круги діаметром 8–12 см. Не робіть тісто тоншим за 1 мм — воно порветься під вагою начинки. Не робіть товщим за 3 мм — всередині залишиться сирувате тісто.

Покладіть у центр 1–2 чайні ложки начинки. Не перекладайте: надлишок начинки розпирає шви, і сік витікає під час готування. З’єднайте два протилежні краї над начинкою і щільно защіпніть. Потім з’єднайте решту країв, сформувавши «конверт» або мішечок. Защіпніть кути попарно. Шви мають бути міцними: пройдіться пальцями кілька разів.

Викладіть сформовані манти на присипану борошном поверхню або піднос. Накрийте тканиною, щоб не підсохли. Якщо плануєте готувати пізніше — заморозьте на підносі, а потім перекладіть у пакет. Заморожені манти не розморожуйте перед готуванням.

Найсильніше заперечення проти класичного способу формування — що шви все одно розходяться, і сік витікає. Це трапляється, коли тісто не відпочило, начинки забагато або шви защіпнули слабо. Після 30–60 хвилин відпочинку тісто тримає форму, а щільне защіпування зберігає сік всередині. Якщо шви все ж розійшлися — наступного разу зменште порцію начинки на третину і защіпуйте довше.

Як приготувати манти на парі?

Налийте в нижню частину мантоварки або пароварки воду так, щоб вона не торкалася решіток. Доведіть до кипіння. Змастіть решітки рослинною олією або вершковим маслом — інакше манти прилипнуть і порвуться під час знімання.

Викладіть манти з проміжком 1,5–2 см між ними. Вони збільшуються під час готування. Закрийте кришку. Готуйте на середньому вогні, щоб вода активно кипіла, але не википала. Свіжі манти середнього розміру тримають 35–45 хвилин. Великі — ближче до 45–50. Заморожені — на 5–10 хвилин довше. Не відкривайте кришку в перші 25–30 хвилин.

Щоб перевірити готовність, дістаньте один мант і розріжте. Тісто має бути пружним і не сирим усередині, начинка — повністю прогрітою, без рожевих ділянок. Якщо начинка ще сирувата — поверніть на пар на 5–7 хвилин. Готові манти знімайте одразу, поки гарячі, і подавайте з вершковим маслом, сметаною або соусом за смаком.

За даними кулінарних видань, час готування на парі зазвичай становить 35–45 хвилин для свіжих виробів. Точний проміжок залежить від розміру мантів і потужності вашої пароварки.

Чому манти виходять сухими?

Найчастіше причина — мало цибулі або пересушене м’ясо. Додайте більше цибулі (ближче до 400 г на 500 г м’яса) і трохи води в начинку. Не відкривайте кришку під час готування — пар має триматися всередині.

Чи можна готувати в мультиварці?

Так. Увімкніть режим «Пара» або «Варка на пару» і готуйте 40–50 хвилин. Змастіть чашу або решітку олією і залиште простір між мантами. Перевіряйте готовність так само — розрізанням одного виробу.

Що це означає для вас завтра?

Якщо плануєте готувати манти знову, замісіть подвійну порцію тіста й заморозьте половину в кульці. Начинка теж добре зберігається в морозилці окремо. Наступного разу розморозьте тісто в холодильнику на ніч, розкачайте й формуйте — на це піде менше часу, ніж на повний цикл від нуля.

Якщо готуєте вперше і хочете перевірити результат без ризику зіпсувати всю партію, зробіть 4–5 пробних мантів. Залишок тіста й начинки заморозьте. Через 35–40 хвилин на парі ви зрозумієте, чи потрібно коригувати товщину тіста або кількість начинки.

Якщо пароварки немає, візьміть широку каструлю, поставте в неї сито або друшляк на ніжках так, щоб вода не торкалася дна, і готуйте під кришкою. Час залишиться приблизно тим самим. Головне — щільна кришка й простір між мантами.