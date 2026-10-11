Як рятувальники загасили пожежу в київській квартирі?

«Рятувальникам вдалося врятувати жінку, кота і собаку», — повідомило Головне управління ДСНС у Києві. Пожежа сталася у квартирі на другому поверсі шістнадцятиповерхового будинку столиці.

Рятувальники вивели з помешкання жінку та винесли кота із собакою. Тварин передали службі порятунку тварин, де їм надають необхідну допомогу.

Як розвивались події

Займання виникло у квартирі на другому поверсі багатоповерхівки. О 18:29 вогонь локалізували на площі 10 квадратних метрів. О 18:38 пожежу повністю ліквідували.

На місці працювали 15 рятувальників і чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Жінку й домашніх тварин вдалося врятувати.

Причину загоряння встановлюють правоохоронці. Пожежа сталася у квартирі багатоповерхового будинку.