 Перейти до змісту
понеділок, 12 жовтня Київ Київ +16°USD 44,89 · EUR 50,31
Написати в редакцію

Типовий Київ

Столиця буднів: що змінилося в місті сьогодні

Безпека

Як рятувальники загасили пожежу в київській квартирі?

Ірина Ващук 1 хв читання 3
Рятувальники у захисному спорядженні гасять масштабну пожежу серед металевих конструкцій

«Рятувальникам вдалося врятувати жінку, кота і собаку», — повідомило Головне управління ДСНС у Києві. Пожежа сталася у квартирі на другому поверсі шістнадцятиповерхового будинку столиці.

Рятувальники вивели з помешкання жінку та винесли кота із собакою. Тварин передали службі порятунку тварин, де їм надають необхідну допомогу.

Як розвивались події

  1. Займання виникло у квартирі на другому поверсі багатоповерхівки.
  2. О 18:29 вогонь локалізували на площі 10 квадратних метрів.
  3. О 18:38 пожежу повністю ліквідували.

На місці працювали 15 рятувальників і чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Жінку й домашніх тварин вдалося врятувати.

Причину загоряння встановлюють правоохоронці. Пожежа сталася у квартирі багатоповерхового будинку.

Надіслати друзям

Схожі новини

Нове сьогодні

Залишити коментар

Адреса пошти не публікується. Коментарі проходять модерацію.