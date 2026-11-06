Як розмножити троянди: вибір способу та живцювання

Найпростіше розмножити троянди живцями з напівздерев’янілих пагонів у червні–липні.

Результат залежить від сорту, стану материнського куща і умов укорінення. Чайно-гібридні та флорибунда вкорінюються гірше за мініатюрні чи деякі плетисті. У Києві літо достатньо тепле для зелених і напівздерев’янілих живців, але молоді рослини потребують захисту в першу зиму. Вегетативні способи зберігають ознаки сорту, насіннєвий — ні.

Ми зібрали практичні кроки, які працюють у помірному кліматі. Вибір методу вирішує, чи отримаєте точну копію куща чи експериментальний сіянць.

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Вибір способу розмноження

Доступні чотири основні методи: живцювання, відводки, поділ куща і вирощування з насіння. Живці підходять більшості сортів і дають кореневласні рослини. Відводки зручні для плетистих і ґрунтопокривних із довгими гнучкими пагонами. Поділ працює лише на кореневласних кущах, що дають поросль. Насіння використовують, коли хочуть нові комбінації ознак.

Обирайте за типом троянди і часом. Якщо кущ здоровий і ви хочете кілька однакових рослин, беріть живці. Якщо пагони легко пригинаються, відводки майже не підводять. Щеплені троянди з магазину краще розмножувати живцями з прищепи, а не з підщепи — інакше отримаєте шипшину.

Розмноження живцями

Беріть напівздерев’янілі пагони поточного року після цвітіння, коли стебло вже твердіше за зелений, але ще гнеться. Зрізайте вранці, після поливу напередодні. Пагін має бути здоровим, завтовшки з олівець, без плям і шкідників.

Відріжте 15–20 см із 3–5 вузлами.

Нижній зріз зробіть косим під вузлом, верхній — прямим над вузлом.

Зніміть листя з нижньої половини, верхні 2–3 листки залиште і вкоротіть наполовину.

Злегка пораніть основу, занурте в стимулятор укорінення і посадіть у суміш перліту з торфом або піску з компостом.

Накрийте пляшкою чи пакетом, поставте на розсіяне світло при 20–25 °C.

Корені з’являються за 4–6 тижнів. Це число складається з періоду калюсоутворення (1–2 тижні) і активного росту коренів. Тепліша температура прискорює процес, холодна — уповільнює. Перевіряйте легким потягуванням: опір означає, що корені вже є. Без укриття живці висихають за кілька днів і гинуть; з постійною вологістю і дренажем більшість виживає.

Інші способи отримання саджанців

Відводки підходять, коли пагін довгий і гнучкий. Пригніть його до землі, зробіть невеликий надріз у місці контакту, присипте ґрунтом і зафіксуйте скобою. Верхівку залиште зовні. Вологість підтримуйте все літо. Відокремлюйте наступної весни, коли коренева система вже самостійна.

Поділ куща робіть ранньою весною до розпускання бруньок. Викопайте кореневласний кущ, розділіть на частини з 2–3 пагонами і здоровими коренями. Зрізи обробіть вугіллям і одразу посадіть. Насіння стратифікуйте 3–4 місяці в холодильнику у вологому піску, потім сійте. Схожість низька, сіянці різні за ознаками і зацвітають пізніше.

Догляд за молодими трояндами

Після вкорінення поступово знімайте укриття. Поливайте, коли верхній шар підсохне, але не заливайте. Перший рік видаляйте бутони, щоб сили пішли в корені. Висаджуйте в ґрунт навесні після загартування. У Києві молоді саджанці на зиму вкривайте: присипте основу ґрунтом і накрийте агроволокном.

Типові помилки: пряме сонце в перші тижні спалює листя, застій води викликає гниття, рання пересадка обриває нові корені. Якщо живець потемнів і став м’яким — він загинув. Беріть одразу кілька живців з одного куща: успішність сильно залежить від сорту.

Що це означає для вас завтра

Якщо у вас є здоровий кущ і ви хочете копії, завтра вранці зріжте 5–10 живців, підготуйте горщики з перлітом і торфом і поставте під укриття. Витрати мінімальні: секатор, стимулятор і пластикові пляшки. Перші корені очікуйте за 4–6 тижнів, висадку в сад — наступної весни.

Якщо троянда плетиста з довгими пагонами, оберіть один і закладіть відводок цього тижня. Відокремлення — через рік. Якщо кущ кореневласний і дає поросль, плануйте поділ на початок квітня. Насіння залиште на експеримент: стратифікуйте восени і сійте навесні.