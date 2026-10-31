Як у Києві пересадили серце й печінку за одну операцію?

«Операцію виконала мультидисциплінарна команда лікарів Київської міської клінічної лікарні № 1», — зазначили у КМДА. У лікарні вперше в Україні одному пацієнту одночасно пересадили серце та печінку. Втручання тривало близько 15 годин.

Пацієнт — 44-річний киянин із тяжкими захворюваннями серця та печінки. У 2018 році його внесли до листа очікування на комбіновану трансплантацію в Мінську, але необхідної допомоги він не отримав.

Згодом стан чоловіка критично погіршився, а пересадка обох органів стала єдиним шансом урятувати його життя. Лікарі спочатку пересадили серце, а потім печінку; під час обох етапів використовували спеціальне обладнання для підтримки кровообігу.

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Для операції застосували апарат штучного кровообігу та веноартеріальну ЕКМО, яка тимчасово підтримує кровообіг і насичує кров киснем. Використання ЕКМО заздалегідь передбачили з огляду на особливості пересадки печінки. Медики безперервно стежили за кровообігом і кровотечею.

Після основних етапів трансплантації та зупинки кровотечі чоловіка перевели до відділення інтенсивної терапії. Уже наступного дня його від’єднали від апарата штучної вентиляції легень: пацієнт був при свідомості, самостійно дихав, сідав і приймав їжу.

Як почувається пацієнт і хто став донором

Наразі стан чоловіка стабільний, він продовжує перебувати у відділенні інтенсивної терапії. Одномоментна пересадка серця та печінки належить до найскладніших оперативних втручань і потребує злагодженої роботи фахівців різних напрямів та постійного контролю життєво важливих функцій.

Донором став молодий чоловік, у якого стався геморагічний інсульт. Попри зусилля медиків, урятувати його не вдалося: лікарі констатували смерть мозку, а родина дала згоду на донорство органів.

Керівник програми трансплантації Максим Павловський подякував рідним донора за рішення, яке дало іншій людині шанс на життя. За його словами, ця історія особливо важлива для пацієнта, адже два місяці тому в нього народилася дитина, яка чекає на батька вдома.

Такі операції виконують лише в обмеженій кількості спеціалізованих медичних центрів світу. У Департаменті охорони здоров’я КМДА назвали першу в Україні одномоментну трансплантацію серця та печінки важливим кроком для розвитку національної трансплантології та розширення можливостей високотехнологічної медичної допомоги.