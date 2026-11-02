Як відмовитися від громадянства України: умови та порядок клопотання

Вихід із громадянства України оформлюють за клопотанням особи до Президента України, якщо вона постійно проживає за кордоном і вже набула громадянство іншої держави або має офіційний документ про те, що набуде його після виходу.

Це не одностороння заява з автоматичним результатом. Процедуру регулює стаття 18 Закону України «Про громадянство України» та Порядок провадження за заявами з питань громадянства, оновлений Указом Президента № 110/2026. Рішення ухвалює лише Президент указом. До видання указу ви залишаєтесь громадянином України з усіма правами й обов’язками.

З січня 2026 року після змін Законом № 4502-IX для громадян 34 держав зі списку Кабміну (країни ЄС, Велика Британія, США, Канада, Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Молдова) множинне громадянство дозволене, і вихід із українського громадянства для них не є обов’язковим. Для решти держав набуття іншого громадянства повнолітнім може стати підставою для втрати українського за ініціативою держави.

1. Що означає вихід із громадянства

Вихід — це добровільне припинення громадянства України за вашим клопотанням. Він відрізняється від втрати громадянства (стаття 19 Закону), яку ініціює держава, і від позбавлення, якого законодавство України не передбачає.

Втрата настає, зокрема, коли повнолітній громадянин добровільно набуває громадянство держави, що не входить до списку спрощеного порядку. Тоді органи готують подання, і Президент видає указ про втрату. Вихід же вимагає вашої ініціативи, дотримання умов і позитивного рішення.

Після указу про вихід ви здаєте українські паспортні документи в консульстві й отримуєте довідку про припинення громадянства. Без указу ніяка заява, лист чи «відмова» в соціальних мережах громадянство не припиняє.

2. Умови для подання клопотання

Подати клопотання може повнолітній громадянин України, який відповідно до законодавства постійно проживає за кордоном. Це підтверджує відмітка про оформлення документів для постійного проживання в закордонному паспорті або відповідний дозвіл.

Обов’язкова умова — наявність громадянства іншої держави або документа уповноваженого органу цієї держави про те, що ви набудете його громадянство, якщо вийдете з українського. Для громадян держав зі списку Кабміну (34 країни) клопотання можна подати незалежно від місця проживання, якщо ви одночасно є громадянином такої держави.

Вихід не допускається, якщо вам в Україні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або є обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили і підлягає виконанню. Для дітей віком від 14 до 18 років потрібна їхня письмова згода. Діти можуть виходити разом із батьками або за окремими правилами (усиновлення тощо).

Поширена помилка — подавати документи, перебуваючи в Україні без статусу постійного проживання за кордоном і без підтвердження іншого громадянства. Консульство чи інші органи документи не приймають, ви втрачаєте час і гроші на збори, а статус не змінюється.

3. Звернення та документи

Клопотання подають особисто в закордонній дипломатичній установі України (посольство чи консульство) за місцем постійного проживання за кордоном. Запис зазвичай через систему go.mfa.gov.ua. На території України для повнолітніх, які не мають статусу постійного проживання за кордоном, процедуру виходу не оформлюють.

Стандартний пакет для дорослого, який постійно проживає за кордоном (згідно з пунктом 103 Порядку):

заява про вихід з громадянства України на ім’я Президента у чотирьох примірниках (підпис і дата — у присутності консула);

чотири фотокартки розміром 35 × 45 мм;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон із відміткою про оформлення документів для постійного проживання за кордоном;

паспорт громадянина України (ID-картка чи старий зразок) — за наявності;

документ, що підтверджує місце постійного проживання за кордоном;

документ про набуття громадянства іншої держави або офіційна гарантія його набуття після виходу (з перекладом українською та апостилем, якщо потрібно);

квитанція про сплату консульського збору.

Консульський збір за оформлення виходу становить 300 доларів США (або еквівалент у євро згідно з тарифами МЗС). Для чоловіків 18–60 років часто вимагають військово-обліковий документ (електронний із застосунку Резерв+).

Для громадян держав зі спрощеного списку перелік трохи інший (пункт 104 Порядку): менше вимог щодо відмітки про постійне проживання, але потрібен паспорт тієї держави. Уточнюйте актуальний список документів у конкретному консульстві — він може вимагати додаткові копії чи переклади.

Підготуйте чотири комплекти документів. Консул спочатку перевіряє оригінали, потім приймає пакети. Неповний або неправильно оформлений пакет повертають на доопрацювання.

4. Розгляд і момент припинення громадянства

Після приймання консульство перевіряє комплектність і надсилає матеріали до Міністерства закордонних справ. Далі перевіряють Державна міграційна служба, Служба безпеки України та інші органи (відсутність підозр, вироків, загроз безпеці).

Матеріали надходять до Комісії при Президентові України з питань громадянства. Комісія розглядає і вносить пропозиції. Остаточне рішення ухвалює Президент указом.

За оновленим Порядком (Указ № 110/2026) загальний строк розгляду проваджень, рішення за якими ухвалює Президент, не повинен перевищувати восьми місяців, а в цілому — одного року з дня надходження (без урахування часу на дипломатичну пошту). На практиці строки можуть бути довшими через навантаження.

Громадянство України припиняється в день видання указу Президента. Консульство повідомляє вас, вилучає українські проїзні документи й видає довідку про припинення громадянства. До цього моменту ви користуєтесь усіма правами громадянина України.

Якщо відмовлено, вам повідомляють. Рішення можна оскаржити в адміністративному суді. Повторне подання можливе після усунення підстав відмови.

Запитання про вихід із громадянства України

Чи можна подати клопотання, якщо я зараз живу в Україні?

Для повнолітніх, які не мають статусу постійного проживання за кордоном, — ні. Спочатку оформлюють виїзд на постійне проживання через консульство або ДМС, отримують відмітку, а вже потім подають на вихід. Виняток — громадяни держав зі списку Кабміну, які можуть звертатися незалежно від місця проживання.

Що змінилось із множинним громадянством у 2026 році?

Для громадян 34 держав зі списку (країни ЄС, США, Канада, Велика Британія, Молдова та інші) множинне громадянство дозволене. Вихід із українського громадянства для них не обов’язковий. Набуття громадянства держави не зі списку повнолітнім може призвести до втрати українського за ініціативою держави.

Як перевірити статус поданого клопотання?

Звертайтесь до консульства, куди подавали документи. Вони ведуть справу й повідомляють про етапи. Офіційного загальнодоступного онлайн-реєстру статусів клопотань на вихід немає. Чекайте повідомлення про указ або запитуйте письмово.

Чи вилучають паспорт одразу після подання?

Ні. Паспорти здають лише після видання указу Президента про припинення громадянства. До цього моменту ви користуєтесь українськими документами як громадянин.

Чи є особливі вимоги для чоловіків призовного віку?

Так. Для отримання консульських послуг, включно з поданням на вихід, чоловікам 18–60 років зазвичай потрібен актуальний військово-обліковий документ (електронний із QR-кодом у Резерв+). Відсутність документа може стати перешкодою для приймання пакету.

Перед поданням перевірте актуальний перелік документів і тарифи на сайті конкретного консульства України. Умови залежать від того, чи є у вас громадянство держави зі списку Кабміну, чи оформлено постійне проживання за кордоном і чи немає кримінальних підстав для відмови.

Підготуйте повний пакет у чотирьох примірниках, сплатіть збір 300 доларів США і подайте особисто. Громадянство припиняється лише в день указу Президента — плануйте терміни з запасом до року й більше.

Поради ґрунтуються на Законі «Про громадянство України» та Порядку, оновленому Указом № 110/2026. Законодавство і практика консульств можуть змінюватися, тому остаточні вимоги уточнюйте в офіційних джерелах або у юриста, який працює з питаннями громадянства.

Що це означає для вас завтра

Якщо ви плануєте вихід, спочатку підтвердіть статус постійного проживання за кордоном і наявність (або гарантію) іншого громадянства. Без цього клопотання не приймуть. Зверніться до консульства за актуальним списком документів і запишіться на прийом — підготовка пакету займає тижні, а розгляд — місяці.