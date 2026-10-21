Як волонтери захищають пошкоджені оселі в Ірпені?

Мешканці Ірпеня отримують тимчасовий захист від негоди для осель із вибитими обстрілами вікнами. Кілька бригад Добробату закривають віконні отвори будівельними матеріалами, щоб зменшити потрапляння дощу, вітру й холоду та не допустити подальших руйнувань. Допомогу надають там, де родини не можуть швидко самостійно відремонтувати пошкодження.

Що роблять бригади в пошкоджених будинках?

Волонтери оцінюють стан віконного отвору, прибирають небезпечні уламки скла та перевіряють, чи не пошкоджені рами або стіни. Після цього встановлюють і закріплюють тимчасове покриття, яке має перекрити отвір і витримати вітер.

Відкриті вікна пропускають у помешкання опади, вологу, пил і холодне повітря. Через це можуть псуватися меблі й речі, стіни, підлога та оздоблення, а сильні пориви вітру здатні збільшити руйнування. У холодну пору кімнати швидко охолоджуються, а волога може призвести до появи плісняви.

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Тимчасове закриття не замінює встановлення нових склопакетів і повного ремонту, але допомагає захистити житло до наступного етапу відновлення. Для родин це також дає час вирішити питання ремонту та зменшує ризик додаткових втрат через негоду.

Чому тимчасового захисту недостатньо для ремонту?

Після закриття отвору оселі можуть потребувати заміни рам і склопакетів, ремонту укосів, утеплення стін та відновлення внутрішнього оздоблення. Також може знадобитися перевірка перекриттів, фасаду й інших конструкцій: вибухова хвиля могла вплинути на них навіть без помітних зовнішніх ознак.

Уламків скла, що залишилися в рамах або стінах, не слід торкатися самостійно. Якщо виявлено підозрілий предмет, потрібно відійти на безпечну відстань і повідомити відповідні служби; ремонт у зоні можливого ризику слід проводити після перевірки території.

Кілька бригад Добробату продовжують надавати пошкодженим оселям в Ірпені тимчасовий захист. Він зменшує вплив негоди, поки мешканці планують подальший ремонт.