Як використати додаткові два тижні до марафону?

«Основна робота з підготовки до марафону вже виконана», — сказала Ірина Ліщинська, срібна призерка Олімпійських ігор і чемпіонату світу та тренерка. Київський марафон Незламності 2026 перенесли з 10–11 на 24–25 жовтня, а через посилення обстрілів столиці вперше проведуть у Хмельницькому. Учасники отримали ще два тижні підготовки, але тренерка радить не намагатися за цей час надолужити кілометраж.

Як змінити тренування перед стартом

За словами Ліщинської, марафонці вже виконали основний обсяг підготовки, зокрема довгі пробіжки на 30 км і більше. Тепер варто поступово зменшувати навантаження, зберігаючи окремі тренування з інтенсивністю, швидкістю або марафонським темпом. Такий тейпер допомагає знизити втому й утримати набрану форму.

Додатковий довгий біг чи різке збільшення кілометражу можуть спричинити втому та подовжити відновлення. У ці два тижні не варто починати нові силові програми, збільшувати ваги або випробовувати незвичні вправи. Якщо силові тренування вже є у плані, їх можна залишити зі зменшеним обсягом і припинити за тиждень до марафону.

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Тренерка радить стежити за стійкою втомою, погіршенням сну, «важкими ногами», незвично високим пульсом, болем, зниженням працездатності чи змінами настрою. Важлива сукупність ознак, а не один показник. Сон, регулярне харчування та контроль загального навантаження — з урахуванням роботи, стресу й подорожей — також є частиною відновлення.

Екіпірування, харчування та три поради тренерки

Гелі, напої, взуття, одяг і схему харчування варто обирати ті, що вже перевірені на тренуваннях. Через зміну місця проведення забігу потрібно заздалегідь ознайомитися з покриттям, рельєфом, прогнозом погоди та пунктами харчування на дистанції. Ліщинська також радить дотримуватися звичного режиму сну й не створювати дефіциту енергії та вуглеводів.

Головні рекомендації тренерки: не намагатися «добрати» підготовку, зменшувати обсяг тренувань без повної відмови від бігу та зосередитися на відновленні й звичному режимі. Якщо перенесення послабило мотивацію, варто повернути увагу до найближчих справ — тренування, сну, харчування та екіпірування.

Реєстрація на марафон у Хмельницькому триває. У програмі — дорослі дистанції від 1,6 до 42 км, естафета, дитячі забіги та чемпіонати України; половину прибутку організатори планують передати на потреби Сил спеціальних операцій.