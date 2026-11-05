Як звільнити місце на телефоні: поетапний план безпечного очищення

Фото та відео на більшості телефонів займають більше місця, ніж застосунки чи системні файли разом узяті — часто 30–60 відсотків зайнятого сховища. Як звільнити місце на телефоні безпечно, якщо не перевірити це спочатку, легко видалити потрібне або витратити час на дрібниці. Ми покажемо послідовність, яка спочатку показує, де саме зникло місце, а вже потім дає кроки без ризику втратити дані.

Послідовність має значення: спочатку карта сховища, потім безпечні очистки, далі медіа з перевіркою копій, і лише наприкінці застосунки. Якщо почати з видалення фото, можна втратити єдині копії. Якщо одразу чистити дані застосунків, доведеться заново входити в акаунти. На Android і iPhone назви меню різні, тому кроки розділені.

Ви пройдете шлях від екрана сховища до перевірки результату. Залишиться вільне місце для оновлень і нових файлів, а важливі дані збережуться.

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1. Перевірка зайнятого сховища

Відкрийте налаштування сховища і запишіть три найбільші категорії. Це займає 1–2 хвилини і одразу показує, з чого починати. На Android зайдіть у Налаштування → Сховище. На Samsung часто шлях Налаштування → Обслуговування пристрою → Сховище. Почекайте, поки з’явиться розбивка: зображення, відео, застосунки, аудіо, документи, система, інше, кошик. Торкніться категорії, щоб побачити файли.

На iPhone відкрийте Параметри → Загальні → Сховище iPhone. З’явиться кольорова смуга і список застосунків за розміром. Рекомендації Apple зверху підказують безпечні кроки. Якщо смуга довго рахує, зачекайте — цифри оновляться.

Найбільше місця зазвичай займають фото й відео, далі застосунки з кешем і папка завантажень. Система займає фіксований обсяг, який не чіпайте. Почніть з найбільшої категорії — так звільните більше за менше дій. Типова помилка: чистити все підряд, не глянувши на цифри. Результат — витрачений час і майже нульовий ефект.

2. Видалення непотрібних файлів і завантажень

Спочатку приберіть те, що можна відновити або що вже не потрібне. Відкрийте папку Завантаження через Файли від Google на Android або через Файли на iPhone. Відсортуйте за розміром. Видаліть старі PDF, установчі файли, скріншоти й відео, які вже використали. На Android у Файлах від Google є вкладка Очистити — вона показує дублікати, великі файли й непотрібні скріншоти.

Очистіть кошик. На Android видалені файли лежать там до 30 днів і продовжують займати місце. На iPhone у Фото відкрийте Нещодавно видалені й очистіть його. Те саме зробіть у застосунках повідомлень для медіа. Це безпечно, якщо ви вже перевірили, що файли не потрібні.

Перегляньте Завантаження і видаліть файли старші за місяць.

Знайдіть дублікати й великі відео через вбудовані інструменти.

Очистіть кошик і Нещодавно видалені.

Вимкніть автозавантаження медіа в WhatsApp чи Telegram, якщо воно увімкнене.

Ці кроки часто звільняють 1–4 ГБ без ризику. Якщо пропустити кошик, місце не звільниться, навіть після видалення.

3. Фото, відео та резервні копії

Не видаляйте фото й відео, поки не переконаєтесь, що є резервна копія. На Android відкрийте Google Фото, торкніться значка профілю і виберіть Звільнити місце на цьому пристрої. Застосунок покаже, скільки місця звільниться, і видалить лише ті файли, які вже в хмарі. Перевірте статус резервного копіювання — він має бути завершеним. Увімкніть Smart Storage в Налаштуваннях → Сховище, якщо доступно: система сама прибиратиме локальні копії після резервного копіювання, коли місця мало.

На iPhone увімкніть Фото iCloud: Параметри → ваше ім’я → iCloud → Фото. Потім виберіть Оптимізувати сховище iPhone. Повнорозмірні оригінали залишаться в iCloud, а на телефоні — легші версії. Перевірте, що в iCloud є вільне місце. Видалення фото при увімкненому iCloud Photos видаляє їх на всіх пристроях, тому спочатку перегляньте, що саме йде.

Очистіть Нещодавно видалені після перевірки. Там файли лежать до 30 днів. Якщо очистити без резервної копії, відновити буде складно. Типова помилка — масово видалити альбом скріншотів без перегляду: серед них можуть бути важливі документи.

4. Застосунки, кеш і дані

Кеш — тимчасові файли, які застосунок створює для швидшого запуску. Його можна очищати без втрати акаунтів і налаштувань. Дані — ваші збережені речі: логіни, прогрес, офлайн-контент. Їх очищення скидає застосунок майже до початкового стану.

На Android зайдіть у Налаштування → Застосунки, виберіть великий застосунок (браузер, соцмережа, стримінг), відкрийте Сховище і торкніться Очистити кеш. Не торкайтеся Очистити дані або Очистити сховище, якщо не готові входити заново. Повторіть для 5–10 найбільших. На iPhone у Сховищі iPhone торкніться застосунка і виберіть Вивантажити застосунок — програма зникне, а документи й дані залишаться. Повне видалення прибирає і те, й інше.

Кеш схожий на чернетки на столі, які можна викинути — сторінки відновляться самі. Але аналогія перестає працювати, коли мова про дані: це вже ваші документи в шухляді, і після очищення їх треба створювати знову. За даними Android Help, очищення кешу видаляє лише тимчасові файли, а застосунок може працювати трохи повільніше перші рази.

Важливо: ніколи не очищайте дані застосунків масово. Спочатку вивантажте або очистіть кеш, перевірте, чи потрібен застосунок, і лише потім видаляйте повністю.

Запитання про пам’ять телефона

Як перевірити, що саме займає найбільше місця на телефоні?

На Android відкрийте Налаштування → Сховище і подивіться на розбивку категорій. На iPhone — Параметри → Загальні → Сховище iPhone. Найбільша смуга або найвищий пункт у списку — те, з чого починати. Запишіть цифри, щоб потім порівняти.

Що можна видалити без ризику втратити важливі дані?

Кеш застосунків, старі файли в Завантаженнях, дублікати, скріншоти після перегляду і вміст кошика. Також можна вивантажити невикористовувані застосунки на iPhone або видалити ті, які не відкривали місяцями на Android. Фото чіпайте лише після підтвердження резервної копії.

Як звільнити місце, якщо його займають фото та відео?

Перевірте резервне копіювання в Google Фото або iCloud. Потім використайте «Звільнити місце на пристрої» на Android або «Оптимізувати сховище iPhone» на iPhone. Очистіть Нещодавно видалені. Якщо хмари немає, перенесіть важливі файли на комп’ютер перед видаленням.

Чим відрізняється видалення файлів від очищення кешу й даних застосунків?

Видалення файлів прибирає конкретні фото, відео чи документи назавжди після очищення кошика. Очищення кешу видаляє лише тимчасові файли — акаунт і налаштування залишаються. Очищення даних скидає все всередині застосунку: доведеться входити знову, а офлайн-контент зникне.

Що перевірити після очищення, щоб переконатися, що місце звільнилося?

Поверніться в екран сховища і порівняйте вільне місце з тим, що записали на початку. На Android і iPhone цифри оновлюються за кілька хвилин. Перевірте, чи працюють потрібні застосунки і чи відкриваються важливі фото. Якщо місце майже не змінилося, подивіться кошик ще раз — там часто залишається кілька гігабайтів.

Візьміть телефон із 128 ГБ, де зайнято 110 ГБ. Після перевірки бачите 45 ГБ фото, 25 ГБ застосунків і 8 ГБ у завантаженнях. Очищаєте кеш п’яти великих застосунків — мінус 2 ГБ. Видаляєте старі завантаження і очищаєте кошик — ще 6 ГБ. Підтверджуєте резервне копіювання в Google Фото і звільняєте локальні копії — мінус 15 ГБ. Залишається близько 41 ГБ вільного. Через тиждень відкрийте сховище знову: якщо фото знову ростуть, увімкніть Smart Storage або оптимізацію.

Що це означає для вас завтра: відкрийте сховище на 2 хвилини, запишіть три найбільші категорії і почніть з найбезпечнішого — кешу й завантажень. Так ви звільните місце без втрати даних і без повторного входу в усі акаунти. Повторіть перевірку через 7 днів, щоб побачити, що саме знову займає простір.