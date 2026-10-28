Яке місце Назарій Рудяк посів на чемпіонаті з велоспорту?

Срібло в командній гонці переслідування на 4 км здобув вихованець Ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи Назарій Рудяк. Чемпіонат України з велоспорту на треку серед чоловіків відбувся у Львові з 23 до 27 жовтня.

«Для наших молодших спортсменів Назарій — це насамперед їхній товариш по команді та приклад того, що все можливо за наявності бажання, дисципліни й наполегливості. Навчатися, тренуватися, брати участь у змаганнях найвищого національного рівня та здобувати медалі — реально. Головне — прагнути результату й працювати заради своєї мети», — наголосили у VELOSCHOOL IRPIN CYCLING.

Результати ірпінського спортсмена

Золоту медаль у цій дисципліні Рудяк виборов разом зі спортсменами Львівського фахового коледжу спорту. Командна гонка переслідування, у якій він посів друге місце, проходила на дистанції 4 км. Змагання у Львові стали завершальним чемпіонатом України з велоспорту на треку в сезоні 2026 року.

В інших дисциплінах Назарій фінішував восьмим: таке місце він посів і в кейріні, і в омніумі. Омніум — велосипедне багатоборство, яке складається з чотирьох гонок. Таким чином, на чемпіонаті спортсмен здобув одну срібну медаль і завершив виступи з двома восьмими місцями.

Спортивні тренування, навчально-тренувальні збори та змагання Назарій поєднує з навчанням у двох закладах освіти. Він навчається у Київському національному університеті будівництва і архітектури та Львівському фаховому коледжі спорту. Обидва заклади згадані серед тих, де спортсмен здобуває освіту.

У VELOSCHOOL IRPIN CYCLING назвали Рудяка прикладом наполегливості й дисципліни для молодших вихованців спортивної школи. Там наголосили, що він для них не лише приклад, а й товариш по команді. «Головне — прагнути результату й працювати заради своєї мети», — наголосили у VELOSCHOOL IRPIN CYCLING.