Які книжки отримала бібліотека Ірпінського ліцею?

Бібліотека Ірпінського ліцею інноваційних технологій в Ірпені отримала п’ять книжок від видавництва «Наш Формат». Про поповнення повідомили в ліцеї 21 жовтня в дописі у Telegram.

Серед нових видань — книжка Тіма Гарфорда «Шкереберть», присвячена ролі хаосу й нестандартних рішень у творчості. Фарід Закарія у виданні «10 уроків для світу після пандемії» розглядає зміни, які відбулися у світі після глобальних криз. Книжка Девіда Кілкаллена «Дракони і Змії» розповідає про сучасні війни та гібридні конфлікти.

Що ще з’явилося у фонді

До бібліотеки також передали мемуари Ліси Бреннан-Джобс «Малеча». Донька Стіва Джобса розповідає в них про стосунки з батьком і пошук власної ідентичності. Ще одна новинка — «Принцип мозаїки. 6 навичок дивовижного життя і кар’єри» Ніка Лавґрова. У цій книжці йдеться про поєднання різноманітних навичок і досвіду для особистого та професійного розвитку.

Отже, п’ять видань охоплюють теми творчого мислення, змін після глобальних криз, сучасних воєн, самоідентичності та кар’єри. Усі ці книжки поповнили фонд бібліотеки ІЛІТу в межах одного подарунка від видавництва «Наш Формат».

«Для нас важливо, щоб бібліотека ІЛІТу була не просто місцем для читання, а простором, де народжуються ідеї, формується критичне мислення та зростають майбутні лідери. Дякуємо видавництву «Наш Формат» за підтримку читання, освіти й допитливості! Нехай ці книги знайдуть своїх читачів і надихнуть наших учнів на нові відкриття», — зазначили в ІЛІТі.