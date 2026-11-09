Які щеплення роблять котам: базові та залежні від обставин

Котам роблять базові щеплення від панлейкопенії, герпесвірусу, каліцивірусу та сказу, а додаткові — лише коли спосіб життя чи контакти створюють конкретний ризик.

Базовий набір захищає від хвороб, які поширені всюди і можуть потрапити в квартиру на взутті, одязі чи з кажаном. Сказ у цьому списку стоїть окремо: згідно з вимогами Держпродспоживслужби власники зобов’язані щеплювати котів щороку з тримісячного віку. Додаткові вакцини обговорюють лише після оцінки ризику. Універсального графіка для всіх котів немає. План складає ветеринар після огляду, перевірки історії щеплень і розмови про умови утримання.

На результат впливають вік кота, стан здоров’я в день візиту, наявність чи відсутність попередніх записів і реальні контакти з іншими тваринами. Якщо пропустити огляд і просто прийти «на укол», лікар може відкласти щеплення або змінити схему. Ми зібрали критерії, за якими порівнюють базові й додаткові варіанти, щоб ви прийшли на консультацію з конкретними питаннями.

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Основні та додаткові щеплення

Основні щеплення захищають від чотирьох збудників: панлейкопенії (парвовірус, який швидко вбиває кошенят), герпесвірусу та каліцивірусу (ураження очей, носа й ротової порожнини) і сказу. Перші три зазвичай ідуть в одній комплексній вакцині. Сказ роблять окремо. Додаткові — вакцина від вірусної лейкемії котів (FeLV), рідше від хламідіозу чи бордетельозу. Їх розглядають тільки тоді, коли кіт має доступ на вулицю, живе з іншими котами невідомого статусу чи часто буває в передержці.

Критерії порівняння прості: обов’язковість за законом, ризик зараження навіть у квартирі, потрібна частота та чи потрібен попередній тест. Базові вакцини не вимагають тестування перед введенням. Для FeLV лікар часто радить перевірити кота на носійство, бо вакцина не лікує вже інфіковану тварину.

Критерій Базові (FVRCP + сказ) Додаткові (FeLV та інші) Для кого Усі коти, незалежно від способу життя Коти з доступом на вулицю, багатокітні господарства, розплідники Обов’язковість Сказ — щорічно за вимогами законодавства Лише за індивідуальним ризиком Ризик у квартирі Панлейкопенія зберігається на поверхнях місяцями; сказ можливий через кажана чи втечу Низький, якщо немає контактів із зовнішніми котами Частота для дорослих FVRCP — зазвичай раз на 1–3 роки після первинного курсу; сказ — щороку Зазвичай щорічно, поки ризик зберігається Попередній тест Не потрібен Для FeLV часто рекомендують тест на інфекцію

Джерело: рекомендації WSAVA 2024 та вимоги Держпродспоживслужби щодо щорічної вакцинації проти сказу, 2024–2026.

Найсильніше заперечення звучить так: «Мій кіт ніколи не виходить, тож базові щеплення зайві». Факти проти цього: панлейкопенія переноситься на взутті й виживає в середовищі довго; кажан може залетіти у квартиру; закон вимагає чинної відмітки про сказ для будь-якого переміщення, готелю для тварин чи поїздки. Без неї документи не оформлять, навіть якщо кіт суто домашній.

Вибір за способом життя кота

Оцініть реальні контакти, а не назву «домашній». Кіт, який сидить тільки в квартирі і не бачить інших тварин, зазвичай обходиться базовим набором. Кіт, який виходить на балкон без сітки, буває на дачі чи живе з новим котом з вулиці, потрапляє в групу, де обговорюють FeLV. Якщо плануєте передержку, виставку чи поїздку — лікар подивиться, чи вистачить базового захисту чи треба додатковий.

Помилка — вирішувати за шаблоном «усі сусіди так роблять». Кінець такої помилки: або зайва вакцина без потреби, або прогалина в захисті, яку помічають уже після контакту. Розкажіть лікарю про гостей із тваринами, відкриті вікна, дачу і плани на найближчий рік.

Вік, здоров’я та попередні щеплення

План не копіюють із таблички. Кошенятам серію базових доз дають з інтервалом 3–4 тижні, поки вік не досягне 16 тижнів або більше — материнські антитіла заважають вакцині раніше. Останню дозу кошенячої серії лікар ставить після цього віку. Дорослим із невідомою історією зазвичай роблять дві дози комплексної вакцини з інтервалом кілька тижнів плюс сказ. Якщо є паспорт — лікар дивиться дати й не повторює зайве.

Хворий чи ослаблений кіт у день візиту не щеплять. Лікар відкладе процедуру і призначить лікування. Типова помилка — прийти з температурою чи діареєю «бо вже записалися». Результат: щеплення не зроблять, а візит доведеться повторити. Перед візитом обробіть від глистів за 7–10 днів, якщо лікар не сказав інакше.

До правильного рішення ситуація виглядала так: власник приніс дорослого кота «на щорічне» без паспорта і без опису контактів. Після огляду і розмови лікар поставив тільки базові дози з інтервалом і відклав FeLV, бо ризик виявився низьким. Змінилося те, що план став точним, а не шаблонним, і кіт отримав захист без зайвих уколів.

Запитання про вакцинацію котів

Чи потрібні щеплення суто домашньому коту

Базові — так. Сказ обов’язковий за вимогами законодавства незалежно від виходів на вулицю. Комплексну вакцину від панлейкопенії, герпесвірусу та каліцивірусу теж рекомендують, бо збудники потрапляють у дім ззовні. Додаткові обговорюють лише якщо з’являться контакти.

Як підготувати кота до щеплення

Зробіть обробку від глистів за 7–10 днів, якщо ветеринар не дав інших вказівок. У день візиту кіт має бути активним, без блювоти, діареї чи температури. Візьміть паспорт і будь-які старі записи про щеплення. Розкажіть про апетит і поведінку останні дні.

Що робити, якщо пропустили ревакцинацію

Не намагайтеся «наздогнати» самостійно. Запишіться на огляд. Лікар подивиться, скільки часу минуло, і вирішить, чи вистачить однієї дози, чи потрібна серія з двох. Для сказу прострочена відмітка юридично вважається відсутньою.

Чи можна робити всі щеплення в один день

Комплексну вакцину і сказ часто ставлять в один візит, якщо кіт здоровий. Додаткові вакцини лікар може рознести за часом, особливо якщо потрібен попередній тест. Рішення приймають на місці після огляду.

Які документи взяти на візит

Ветеринарний паспорт із попередніми відмітками, якщо він є. Якщо паспорта немає — будь-які папери чи повідомлення від попереднього лікаря. Опишіть вік кота, звідки він і які контакти мав за останній рік.

Підготовка до консультації з ветеринаром

Якщо у вас кошеня молодше 16 тижнів — запишіть на огляд протягом найближчих днів і візьміть дані про матір, якщо вони є. Лікар складе серію базових доз з урахуванням точного віку.

Якщо кіт дорослий і історія невідома — зберіть усі наявні записи й опишіть, чи виходив він на вулицю чи контактував з іншими котами. На візиті лікар визначить, скільки доз базової вакцини потрібно зараз.

Якщо плануєте поїздку чи передержку — скажіть про це на консультації. Лікар перевірить, чи вистачить чинної відмітки про сказ і чи треба додатковий захист.

Що це означає для вас завтра: зберіть паспорт і короткий опис способу життя кота, зателефонуйте в клініку і запишіть на огляд. За один візит лікар складе індивідуальний план щеплень без шаблонного набору.