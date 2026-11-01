Яку площу охопила пожежа в Дарницькому районі?

«Чоловік отримав опіки», — зазначили рятувальники ГУ ДСНС Києва у Facebook. 30 жовтня у приватному будинку на вулиці Садовій у Дарницькому районі Києва сталася пожежа. Вогонь охопив 100 кв. м, постраждалого чоловіка госпіталізували.

Як знайшли постраждалого?

Рятувальники виявили чоловіка під час розвідки на місці займання. Після цього його передали медикам швидкої допомоги. Чоловік дістав опіки та був госпіталізований.

Коли почалася пожежа і що відомо про її причину?

Повідомлення про займання на вулиці Садовій надійшло 30 жовтня о 15:47. Пожежу на площі 100 кв. м ліквідували о 16:39. Від надходження повідомлення до завершення ліквідації минуло 52 хвилини.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Фото: ДСНС України