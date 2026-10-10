Який строк отримав викрадач ВАЗу в Києві?

У Києві 42-річного чоловіка засудили до семи років і шести місяців ув’язнення за викрадення автомобіля ВАЗ із парковки біля супермаркету на Столичному шосе. Суд також призначив конфіскацію всього належного йому майна, повідомила поліція Києва.

Як знайшли викрадений автомобіль?

У липні власник звернувся до правоохоронців, виявивши, що його автомобіль зник із парковки. Поліцейські швидко встановили підозрюваного — ним виявився 42-річний киянин.

Чоловіка затримали на Київщині, а ВАЗ повернули власнику. Раніше киянина неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Як суд визначив покарання?

Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт передали до суду. Суд визнав чоловіка винним і призначив йому сім років і шість місяців ув’язнення з конфіскацією майна.

Призначений строк враховує невідбуту частину покарання за попередніми вироками. Автомобіль викрали з парковки біля супермаркету на Столичному шосе, а про його зникнення власник повідомив правоохоронцям у липні.