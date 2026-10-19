Яких пошкоджень зазнала Книжкова палата в Києві?

«З першого по дев’ятий поверх у кожному приміщенні у нас вибиті вікна», — розповіла очільниця Книжкової палати України Ольга Васьківська. Після нічної балістичної атаки в Києві вибухи ракет поблизу установи пошкодили її адміністративний корпус і головне архівосховище.

За словами Васьківської, вибухи пролунали близько 23:00. Вибухова хвиля вибила двері та спричинила тріщини на стінах. Працівники не постраждали: під час обстрілу в будівлі перебував лише черговий охоронець.

Будівля зазнавала пошкоджень наприкінці 2025-го та на початку 2026 року, однак таких руйнувань раніше не було. Суму відновлення в установі поки не можуть оцінити. «Я не можу зараз сказати, скільки коштуватиме відновлення. Це великі кошти і це треба терміново, бо у нас великий фонд, який треба зберегти», — сказала Васьківська.

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Що зберігають в архівосховищі

Через холод і вологість цінні паперові видання можуть пошкодитися. Щоб запобігти появі грибка та швидкому руйнуванню паперу, температура в архівах має становити 17–18 градусів.

Фонди Книжкової палати налічують понад 15 мільйонів примірників. Тут зберігають по одному примірнику всіх видів друкованої продукції, виданої в Україні з 1917 року: книги, журнали, газети, образотворчі, текстові, аркушеві та картографічні видання. Щодня установа отримує 100–200 нових примірників, які українські видавництва зобов’язані надсилати за законом.

Книжкову палату офіційно заснували в Києві 24 січня 1919 року за законом, підписаним головою Ради Народних Міністрів УНР Володимиром Винниченком. У 1922 році її перевели до Харкова, а 1989-го повернули до Києва. Установа реєструє та каталогізує друковану продукцію, аналізує видавничу галузь і береже Державний архів друку.

У ніч проти 19 жовтня російська балістична атака пошкодила цивільну інфраструктуру в трьох районах Києва: одна людина загинула, восьмеро постраждали. У Деснянському районі горіла нежитлова будівля, були пошкоджені автомобілі та станція метро; у Солом’янському загорілося приміщення медзакладу, у Дніпровському пошкоджено заклад освіти. Також постраждав ТРЦ Cosmo Multi Mall на Шулявці: найбільших руйнувань зазнав блок А, майно більшості магазинів не пошкоджене, а роботу комплексу відновлюють поступово.