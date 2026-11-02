Євгенія Патон: біологиня в генетичній інженерії

Євгенія Борисівна Патон — українська науковиця в галузі генетичної інженерії та біотехнології рослин, донька Бориса Євгеновича Патона. Вона народилася 12 березня 1956 року в Києві й померла 23 грудня 2009 року в тому ж місті у віці 53 років. Її професійний шлях пов’язаний із молекулярною біологією, а не зі зварюванням чи мостобудуванням, якими займалися дідусь Євген Оскарович і батько.

За даними Енциклопедії сучасної України, вона закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1978 року. Далі працювала в Інституті молекулярної біології та генетики НАН України, а з 1991 року очолювала лабораторію генетичної інженерії в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії. У 1997 році її обрали членкинею-кореспонденткою Національної академії наук України, а 2006 року присвоїли звання заслуженого діяча науки і техніки України.

Читач, який шукає інформацію про Патонів, часто натрапляє на матеріали про Євгена чи Бориса. Євгенія відрізняється і датами життя, і фахом: її дослідження стосувалися регуляції експресії генів через взаємодію білків із нуклеїновими кислотами, а не інженерних конструкцій.

Раніше ми писали: Супутники Ілона Маска: коротке пояснення і що перевірити

Особа і родинний зв’язок

Євгенія Борисівна — єдина донька Бориса Євгеновича Патона, який понад півстоліття очолював Національну академію наук України, і Ольги Борисівни Милованової, інженерині Інституту механіки. Дідусь — Євген Оскарович Патон, засновник Інституту електрозварювання й автор суцільнозварного мосту через Дніпро. У родині переважали технічні спеціальності, тому біологічний вибір Євгенії виділяє її серед найближчих родичів.

Похована вона на Байковому кладовищі в Києві. Публічні джерела майже не деталізують приватне життя, зосереджуючись на професійних позиціях і родинному зв’язку з президентом НАН України. Це дозволяє чітко відокремити її від інших Патонів навіть без додаткових документів: достатньо звірити роки народження (1956) і галузь (біологія).

Родинний контекст пояснює, чому її ім’я з’являється переважно в матеріалах про батька. Водночас вона будувала власну наукову кар’єру в київських інститутах НАН України, незалежно від електрозварювального напряму родини.

Науковий фах

Генетична інженерія — це сукупність методів зміни спадкового матеріалу організмів. Євгенія Патон працювала на рівні молекулярної біології: досліджувала, як білки взаємодіють із рибосомною та матричною РНК і як це впливає на те, які гени «включаються» чи «вимикаються». Її основний об’єкт — рибосомний білок L10 і оперони, що кодують рибосомні білки в бактеріях, зокрема Escherichia coli та Salmonella typhimurium.

Дослідження показали альтернативні варіанти структури сайтів зв’язування в мРНК прокаріотів і видоспецифічність регуляції. Ці дані заклали основу для розуміння, як можна впливати на синтез білків у бактерій, що має значення для розробки антибіотиків. Окремий напрям стосувався можливої ролі таких взаємодій у автоімунних процесах. Пізніше вона очолювала лабораторію, що займалася також біотехнологією рослин.

Понад 100 наукових праць — це сукупність статей у профільних журналах, часто співавторських. До них входять роботи з клонування фрагментів оперонів, визначення нуклеотидних послідовностей і вивчення здатності білків L10 різних видів регулювати експресію генів. Число складається з публікацій у виданнях на кшталт Nucleic Acids Research і «Биополимеры и клетка». Воно змінюється, якщо рахувати лише перше авторство чи лише статті в базах, що індексуються; у відкритих джерелах наводиться саме «понад 100» без детального розбиття.

Міжнародне визнання підтверджують гранти Medical Research Council of Canada (1991), Європейської організації молекулярної біології (1992), Міжнародного наукового фонду (1995–1996) і CRDF (1996). Вона також проходила стажування в установах Канади, Нідерландів і Німеччини.

Життєвий і професійний шлях

Народилася Євгенія в Києві 12 березня 1956 року в родині науковців. Після школи вступила на біологічний факультет Київського університету й закінчила його 1978 року. Одразу після випуску почала працювати в Інституті молекулярної біології та генетики НАН України, де провела наступні тринадцять років.

У 1991 році захистила докторську дисертацію зі спеціальності «молекулярна біологія» на тему механізмів регуляції експресії генів рибосомних білків L11, L1, L10 і L7/L12 Escherichia coli. Того ж року очолила лабораторію генетичної інженерії в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії. Звання професора отримала 1996 року, членкинею-кореспонденткою НАН України стала 1997-го. У 2006 році їй присвоїли звання заслуженого діяча науки і техніки України.

Вона входила до спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, експертної ради Вищої атестаційної комісії та редакційної колегії журналу «Биополимеры и клетка». Померла 23 грудня 2009 року в Києві. За цей період опублікувала понад сотню робіт і сформувала лабораторію, яка продовжувала напрям молекулярних досліджень після неї.

Місце в науці та родині Патонів

Власний профіль Євгенії Патон — молекулярний біолог і генетичний інженер, який працював із бактеріальними системами регуляції генів і біотехнологією рослин. Від дідуся Євгена її відрізняє повна відсутність робіт зі зварювання чи мостів; від батька Бориса — відсутність інженерної та організаторської діяльності в масштабах академії. Вона залишилася в межах фундаментальної біології й лабораторного керівництва.

Найсильніше заперечення проти акценту на її самостійному внеску полягає в тому, що в публічному просторі її згадують майже виключно як доньку Бориса Патона. Фактично ж обрання членкинею-кореспонденткою у 41 рік, міжнародні гранти й конкретні результати щодо структури сайтів зв’язування L10 підтверджують окрему наукову траєкторію. Ці дані зафіксовані в біографічних довідках і не залежать від родинного статусу.

Щоб відрізнити Євгенію Борисівну від інших Патонів, достатньо зіставити роки життя (1956–2009) і галузь (генетична інженерія та молекулярна біологія). Джерела дають чіткий кар’єрний контур і основні напрями досліджень, але майже не містять подробиць особистого життя чи кількісної оцінки практичного впровадження її результатів за межами описаних механізмів регуляції. Це обмежує можливість оцінити ширший вплив її праць без додаткових спеціалізованих публікацій.