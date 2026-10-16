Ікра кабачкова з майонезом: рецепт з кількостями

Ікра кабачкова з майонезом виходить густою за 90–180 хвилин тушкування з 2–3 кг кабачків, 200–250 г майонезу та томатної пасти на середньому або повільному вогні.

Результат залежить від співвідношення овочів і жирів, тривалості випаровування рідини та моменту додавання майонезу. У більшості домашніх рецептів на 3 кг очищених кабачків припадає 100–150 мл олії, 150–250 г томатної пасти і 200–250 г майонезу жирністю 67–72 %. Така пропорція дає вихід близько 1,8–2,5 л готової маси після уварки, бо кабачки містять значну частку води, яка випаровується під час готування.

Вибір способу подрібнення і тривалості варіння змінює текстуру від майже однорідного пюре до маси з відчутними шматочками. Нижче — послідовність, яка тримається в межах поширених співвідношень, і порівняння варіантів обробки.

Які інгредієнти потрібні для кабачкової ікри з майонезом

Базовий набір на партію з 3 кг кабачків (очищених і без великих насіння) складається з продуктів, які впливають на густину, солодкість і кислотність.

Кабачки 3 кг — основна маса; молоді дають ніжнішу текстуру, зрілі вимагають очищення шкірки й насіння.

Цибуля 400–600 г — додає солодкість і аромат після пасерування або тушкування.

Томатна паста 150–250 г — забезпечує колір і кислотність; більша кількість робить смак виразнішим.

Майонез 200–250 г (67–72 %) — дає м’якість і легку кремовість; його частка зазвичай становить 6–8 % від маси овочів.

Рослинна олія 100–150 мл — запобігає пригоранню і сприяє рівномірному тушкуванню.

Сіль 1,5–2 ст. л., цукор 50–150 г, оцет 9 % 1–2 ст. л. (за бажанням наприкінці), часник і перець за смаком.

Сіль і цукор балансують кислотність томатної пасти й оцту. Майонез вводять пізніше, щоб уникнути розшарування і зберегти його текстуру. За актуальними ринковими діапазонами жовтня 2026 року кабачки коштують близько 30–35 грн/кг, цибуля 12–16 грн/кг, томатна паста і майонез на порцію додають ще 60–90 грн, тож загальна вартість партії тримається в межах 200–280 грн.

Як підготувати кабачки й інші овочі

Підготовка займає 15–25 хвилин і визначає однорідність готової маси.

Кабачки промийте, обріжте кінці. У молодих плодів шкірку можна залишити; у зрілих — зніміть і видаліть великі насіння, бо вони роблять текстуру грубішою. Наріжте кубиками 1,5–2 см або шматками, зручними для м’ясорубки чи блендера. Цибулю очистіть і наріжте півкільцями чи кубиками. Якщо додаєте моркву (200–400 г), натріть її на крупній тертці. Часник подрібніть ножем або пресом. Усі овочі зважуйте після очищення, щоб пропорції не змістилися.

Рівномірна нарізка скорочує час тушкування на 10–20 хвилин порівняно з великими шматками і зменшує ризик, що частина овочів залишиться сируватою, поки інша вже перевариться.

Як приготувати ікру та як змінюється результат

Основний процес — тушкування з поступовим випаровуванням вологи. На 3 кг кабачків він зазвичай триває 90–180 хвилин залежно від посуду і інтенсивності вогню.

Розігрійте олію в каструлі з товстим дном. Викладіть цибулю (і моркву, якщо є) і пасеруйте 5–8 хвилин до прозорості. Додайте кабачки, перемішайте і тушкуйте під кришкою 40–60 хвилин на середньому вогні, поки вони не стануть м’якими. Потім відкрийте кришку, додайте томатну пасту, сіль, цукор і перець. Варіть ще 30–60 хвилин, регулярно помішуючи, щоб маса не пригорала. Майонез введіть за 15–30 хвилин до кінця. Оцет, якщо використовуєте, — за 5–10 хвилин. Для однорідності в кінці можна пробити блендером.

Різні способи обробки змінюють текстуру і густину.

Спосіб Час тушкування (орієнтир) Текстура Густина Раннє пропускання через м’ясорубку + довге тушкування 120–180 хв Майже однорідна, без видимих шматків Висока після уварки Нарізка кубиками, тушкування, блендер у кінці 90–150 хв Гладка, але з можливістю контролювати ступінь подрібнення Середня до високої Пасерування цибулі/моркви + тушкування шматками без повного подрібнення 80–120 хв З відчутними шматочками овочів Середня, залежить від випаровування

Джерела: узагальнення покрокових рецептів з українських кулінарних сайтів (kuhari.com.ua, food.obozrevatel.com, 24tv.ua) за 2024–2026 роки.

Раннє подрібнення дає більш передбачувану однорідність, бо вода виділяється рівномірніше. Довший варіння без кришки підвищує густину на 15–25 % за рахунок випаровування, але вимагає частого помішування, інакше маса пригорає на дні.

Як налаштувати смак і консистенцію

Коригування роблять на фінальному етапі, не змінюючи базову частку майонезу.

Якщо маса надто рідка, зніміть кришку і тушкуйте ще 15–25 хвилин на повільному вогні — кожні 10 хвилин додаткового відкритого варіння помітно зменшують об’єм. Надто густу ікру розбавте 50–100 мл теплої води або томатного соку і прогрійте 5–10 хвилин. Солодкість збільшують 10–20 г цукру, кислотність — додатковою половиною ложки томатної пасти або краплею оцту. Майонез уже внесено, тож додаткову порцію (30–50 г) додають лише якщо хочеться більше кремовості; після цього ще 5–10 хвилин прогрійте, щоб соус розподілився.

На практиці, коли партія на 2 кг кабачків вийшла рідкуватою після 70 хвилин, додаткові 20 хвилин відкритого тушкування з періодичним помішуванням довели консистенцію до стану, коли маса повільно сповзає з ложки, а смак збалансували 15 г цукру і щіпкою перцю. Це типовий результат, коли початкова кількість рідини в кабачках була вищою за середню.

Як охолодити й подати готову ікру

Готову масу зніміть з вогню, перекладіть у чисту ємність і остудіть до кімнатної температури 1–2 години, потім поставте в холодильник. Холодна ікра густішає і смак стає більш зібраним.

Подають як намазку на хліб, гарнір до м’яса чи риби або самостійну закуску. Порція на тарілку — 100–150 г. Для короткострокового зберігання в холодильнику при +2…+6 °C закрита ємність тримається кілька діб; точні межі залежать від гігієни посуду і початкової кислотності, тому орієнтуйтеся на зовнішній вигляд і запах. Для довшого запасу використовують стерилізовані банки з оцтом за перевіреними режимами консервування або порційне заморожування; дані про строки для домашніх партій без лабораторного контролю кислотності розходяться, тому безпечніше обмежитися холодильником або морозилкою.

Типові помилки: додавання майонезу на самому початку призводить до розшарування і нерівномірної текстури; рідкісне помішування — до пригоряння дна навіть у товстостінній каструлі; надмір оцту на ранньому етапі робить смак різким і сповільнює пом’якшення овочів. Якщо маса загусла надто сильно до додавання майонезу, введіть його з невеликою кількістю гарячої води, щоб уникнути грудок.

Для перевірки готовності візьміть ложку маси: вона має тримати форму і повільно сповзати, без вільної рідини на поверхні. Смак — збалансований між овочевою основою, томатною кислотністю і легкою кремовістю майонезу. Якщо є сумнів у густині, залиште на 10 хвилин і перевірте знову після короткого додаткового уварки.

Розрахунок для домашньої партії: 3 кг кабачків за поточними діапазонами цін жовтня 2026 року плюс цибуля, томатна паста і майонез дають приблизно 2–2,5 л готової ікри. Цього вистачає на 15–20 порцій по 120 г або на 4–5 банок по 0,5 л, якщо вирішите консервувати. Порівняно з магазинною ікрою вартістю 75–95 грн за 440–500 г домашня партія виходить дешевшою в перерахунку на кілограм за сезонних цін на овочі, за умови, що ви не рахуєте час готування. За даними РБК-Україна, діапазон цін на кабачки в жовтні 2026 року звузився і тримався в межах 30–35 грн/кг.

Що це означає для вас завтра: якщо сьогодні купите 2–3 кг кабачків і підготуєте ікру за описаною послідовністю, завтра в холодильнику вже буде готова порція на бутерброди чи обід. Візьміть 150 г на людину, додайте хліб і зелень — цього вистачить на швидкий перекус без додаткового готування. Якщо партія більша, розділіть на контейнери і використайте протягом кількох днів, контролюючи запах і вигляд.