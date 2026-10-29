Іль-де-Франс готовий передати автобуси для Бучанської громади

Французький регіон Іль-де-Франс, побратим Київщини, готовий передати нову партію пасажирських автобусів, зокрема для потреб Бучанської громади. Про це Бучанський міський голова Анатолій Федорук написав у Telegram.

Про автобуси говорили під час зустрічі в Бучі

Подальшу співпрацю у сфері громадського транспорту обговорили під час зустрічі в Бучі. У ній взяли участь віцепрезидент Регіональної ради Іль-де-Франс та мер французького міста Еврі-Куркуронн Стефан Боде.

Нова партія автобусів може поповнити транспорт для пасажирських перевезень у громаді. Сторони також розглянули обмін досвідом щодо організації громадського транспорту та вдосконалення транспортної системи Бучанської громади.

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Сторони обговорили розвиток громадського транспорту

Анатолій Федорук наголосив на важливості партнерства з французьким регіоном. За його словами, співпраця дає змогу впроваджувати європейські підходи до розвитку громадського транспорту.

Під час зустрічі також ішлося про подальше партнерство у сфері перевезень. Зокрема, громада може отримати автобуси від регіону, який уже допомагав їй із пасажирським транспортом.

Раніше Бучанська громада отримала від французьких партнерів дев’ять пасажирських автобусів для комунального підприємства «Бучатранссервіс». Транспорт передали за сприяння Київської обласної військової адміністрації.