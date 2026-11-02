Іраклі Макацарія: біографія продюсера та телепроєкти

Березень 2016 року. На СТБ виходить шостий сезон «Холостяка», і головним героєм стає 30-річний грузинський продюсер Іраклі Макацарія. На той момент він уже три роки керує продакшн-компанією Maq Entertainment, яку заснував у 2013-му разом із партнером Арчилом Менагарішвілі. Компанія однією з перших почала системно продавати Грузію як локацію для індійських зйомок.

Для української аудиторії Макацарія довго залишався обличчям телепроєктів. Основна його робота йде поза кадром: організація кіновиробництва, а не участь у шоу. Дві ролі легко переплутати, тому розкладімо їх окремо.

Телевізійна впізнаваність з’явилася вже після того, як компанія працювала. Повсякдення ж складається з локацій, бюджетів і знімальних груп.

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Хто такий Іраклі Макацарія?

Народився 24 березня 1985 року в Батумі. Середню школу закінчив у США, вищу освіту здобув у Кавказькій школі бізнесу в Тбілісі за спеціальністю маркетинг. До власної компанії встиг попрацювати в будівельному та банківському бізнесі, а також у рекламному агентстві.

В Україні він став відомим завдяки телебаченню, хоча на момент першої появи вже мав працюючу продакшн-компанію. Телевізійний образ сформувався на тлі вже існуючого бізнесу. Не навпаки.

Чим він займається поза телеекраном?

Основа його діяльності — Maq Entertainment. Компанія бере на себе лінійне продюсування: шукає локації, організовує кастинг, координує знімальну групу та постпродакшн на території Грузії. У базі IMDb він значиться продюсером або лінійним продюсером грузинського блоку кількох проєктів, зокрема фільму Beast (2022) і серіалу Special OPS.

Механіка проста. Індійські продакшн-компанії шукають локації з горами, замками та узбережжям, грузинська сторона дає інфраструктуру й супровід. Усе тримається на унікальності локацій, ціні порівняно з іншими країнами та стабільності співпраці. До 2026 року компанія реалізувала десятки таких проєктів.

Крім кіновиробництва, Макацарія запустив туристичну компанію MAQ Tourism і фітнес-студію. Це додаткові напрями, не основні.

У яких телепроєктах його бачили глядачі?

Українські глядачі бачили Макацарію в кількох розважальних форматах. Усі вони про роль учасника або тренера, не продюсера шоу.

2016 рік: головний герой шостого сезону «Холостяка» на СТБ. У фіналі обрав Олену Лесик; стосунки після проєкту тривали близько дев’яти місяців.

2018 рік: учасник «Танців з зірками» на каналі 1+1 у парі з Яною Заєць. Пара посіла третє місце.

2019 рік: тренер однієї з команд у дев’ятому сезоні «Зважених та щасливих» на СТБ. Команда виграла сезон.

Ці проєкти зробили його впізнаваним, але до основної професійної діяльності не належать. Участь у шоу не означає продюсування програми: він був запрошеним учасником або тренером. Пізніше з’являвся як запрошений суддя в окремих випусках і веде власні програми в Грузії, зокрема Prime Show.

Що варто знати про його публічний образ?

Для українського глядача образ склався з телевізійних появ 2016–2019 років. Харизма, фізична форма, грузинський акцент зробили його помітним у романтичних і розважальних форматах. Поза кадром він тим часом працює в Грузії над організацією зйомок для іноземних продакшн-компаній.

Уявлення, що телевізійна слава і є його основна професія, не відповідає фактам. Продюсерська компанія існувала до «Холостяка», а шоу були окремими запрошеннями. Прив’язки до Києва немає: уся діяльність зосереджена в Грузії.

Ролі учасника шоу і продюсера різні. Перша дає впізнаваність на екрані. Друга означає координацію знімальних процесів, пошук локацій і роботу з бюджетами. Сплутати їх означає недооцінити обсяг роботи поза камерою.

Правило просте: розрізняйте роль учасника шоу і роль продюсера. Перша залежить від запрошення каналу, друга тримається на контрактах із кінокомпаніями та наявності локацій.

Що це означає для вас завтра. Якщо бачите ім’я Іраклі Макацарії в контексті українського телебачення, йдеться про участь у проєктах 2016–2019 років. Поточна робота — організація кіновиробництва в Грузії через Maq Entertainment. Телевізійна впізнаваність не дорівнює щоденній продюсерській праці: перша обмежена ефірами, друга триває роками поза кадром.