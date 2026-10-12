Ірпінь добудовує перший у регіоні бізнес-центр класу «А»

Для компаній та фахівців в Ірпені має з’явитися сучасний офісний простір, де можна працювати, проводити зустрічі й розвивати бізнес. У місті тривають роботи з добудови першого в регіоні бізнес-центру класу «А».

Яким буде офісний простір

Проєкт передбачає приміщення для компаній різного масштабу. Планування можна буде адаптувати під відкриті робочі зони, кабінети, переговорні, простори для спільної роботи та командних заходів.

Для об’єктів класу «А» важливі архітектура, інженерні системи, безпека й сервіс. Серед потреб сучасних компаній — надійний зв’язок, умови для відеоконференцій і роботи в гібридному форматі. Бізнес-центр також може привабити компанії з технологічної сфери, фінансів, консалтингу, освіти та інших галузей.

Можливості для міста та громади

Нові офіси можуть сприяти залученню компаній, розвитку місцевого підприємництва та появі робочих місць. Для мешканців Ірпеня й навколишніх населених пунктів це розширить можливості працевлаштування ближче до дому та може зменшити потребу щодня їздити до Києва.

Ірпінь приваблює близькістю до столиці, зеленими зонами, міською інфраструктурою та транспортним сполученням. Бізнес-центр має доповнити житлову забудову й посилити роль міста як осередку ділової активності Київщини.