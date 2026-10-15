Ірпінь став найдорожчим передмістям Києва за новобудовами

У жовтні Ірпінь посів перше місце серед передмість Києва за стартовою вартістю квартир у новобудовах. Середня ціна первинного житла в Київській області становить приблизно 42–43 тисячі гривень за квадратний метр.

Ціни на нове житло в передмістях

В Ірпені квадратний метр коштує близько 52 тисяч гривень.

У Крюківщині ціна становить орієнтовно 50 тисяч гривень.

У Софіївській Борщагівці та Вишневому — 44–46 тисяч гривень за квадратний метр.

У Бучі вартість становить близько 42,9 тисячі гривень.

У Гостомелі ціни на новобудови стартують приблизно з 38,4–40,5 тисячі гривень за квадратний метр.

За рік первинне житло в Київській області подорожчало більш ніж на 20%. Серед причин називають зростання вартості логістики та нестачу працівників у будівельній галузі.

На ціни також впливають додаткові витрати на резервне електроживлення, котельні та генератори. У жовтні найвищу стартову ціну серед наведених передмість зафіксували в Ірпені, а найнижчий діапазон — у Гостомелі.