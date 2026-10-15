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Ірпінь став найдорожчим передмістям Києва за новобудовами

Тарас Лимаренко 1 хв читання
Аерофотозйомка нового житлового комплексу серед приватної забудови та зелених ділянок

У жовтні Ірпінь посів перше місце серед передмість Києва за стартовою вартістю квартир у новобудовах. Середня ціна первинного житла в Київській області становить приблизно 42–43 тисячі гривень за квадратний метр.

Ціни на нове житло в передмістях

  • В Ірпені квадратний метр коштує близько 52 тисяч гривень.
  • У Крюківщині ціна становить орієнтовно 50 тисяч гривень.
  • У Софіївській Борщагівці та Вишневому — 44–46 тисяч гривень за квадратний метр.
  • У Бучі вартість становить близько 42,9 тисячі гривень.
  • У Гостомелі ціни на новобудови стартують приблизно з 38,4–40,5 тисячі гривень за квадратний метр.

За рік первинне житло в Київській області подорожчало більш ніж на 20%. Серед причин називають зростання вартості логістики та нестачу працівників у будівельній галузі.

На ціни також впливають додаткові витрати на резервне електроживлення, котельні та генератори. У жовтні найвищу стартову ціну серед наведених передмість зафіксували в Ірпені, а найнижчий діапазон — у Гостомелі.

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