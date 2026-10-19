Ірпінь: удар пошкодив відбудований завод «Планета Пластик»
Російські ракети влучили у виробничі потужності заводу «Планета Пластик» в Ірпені, підприємство зазнало значних руйнувань. Компанія підтвердила атаку у Facebook.
«Усі працівники живі та перебувають у безпеці. Зараз оцінюємо масштаб збитків. Дякуємо рятувальникам, які працюють на місці, і всім, хто нас підтримує», — йдеться у повідомленні компанії. Інформації про масштаби пошкоджень заводу наразі немає.
Що відомо про підприємство та наслідки удару
Вранці поширювали повідомлення, що через балістичний удар в Ірпені горять потужності Ecosoft — виробника систем очищення води, розташованого поруч із «Планета Пластик». Однак компанія Ecosoft не підтверджувала атаку на своє підприємство.
«Планета Пластик» виробляє плівки для сільського господарства та промисловості, полімерні рукави для зберігання зерна й кормів, а також поліетиленові труби. Труби призначені для водопостачання, газу та технічних потреб.
Під час окупації Ірпеня на початку повномасштабної війни завод був повністю зруйнований, а експертиза оцінила збитки компанії у $40 млн. У вересні 2025 року підприємство відкрило в місті новий завод, однак 31 серпня компанія заявила про зупинку роботи на невизначений термін через складну безпекову ситуацію після посилення повітряних атак на Київщину.
Станом на 11:00 в Ірпені повідомляли про одну загиблу людину та 17 постраждалих, серед них — восьмеро дітей. Київська ОВА повідомила про пошкодження 84 об’єктів: 70 приватних будинків, чотирьох багатоповерхівок, шести автомобілів, а також виробничих і складських приміщень. Серед пошкоджених будівель — дитячий садок, у якому вибило вікна; заклад на певний час призупинив роботу.