Ірпінь: удар пошкодив відбудований завод «Планета Пластик»

Російські ракети влучили у виробничі потужності заводу «Планета Пластик» в Ірпені, підприємство зазнало значних руйнувань. Компанія підтвердила атаку у Facebook.

«Усі працівники живі та перебувають у безпеці. Зараз оцінюємо масштаб збитків. Дякуємо рятувальникам, які працюють на місці, і всім, хто нас підтримує», — йдеться у повідомленні компанії. Інформації про масштаби пошкоджень заводу наразі немає.

Що відомо про підприємство та наслідки удару

Вранці поширювали повідомлення, що через балістичний удар в Ірпені горять потужності Ecosoft — виробника систем очищення води, розташованого поруч із «Планета Пластик». Однак компанія Ecosoft не підтверджувала атаку на своє підприємство.

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«Планета Пластик» виробляє плівки для сільського господарства та промисловості, полімерні рукави для зберігання зерна й кормів, а також поліетиленові труби. Труби призначені для водопостачання, газу та технічних потреб.

Під час окупації Ірпеня на початку повномасштабної війни завод був повністю зруйнований, а експертиза оцінила збитки компанії у $40 млн. У вересні 2025 року підприємство відкрило в місті новий завод, однак 31 серпня компанія заявила про зупинку роботи на невизначений термін через складну безпекову ситуацію після посилення повітряних атак на Київщину.

Станом на 11:00 в Ірпені повідомляли про одну загиблу людину та 17 постраждалих, серед них — восьмеро дітей. Київська ОВА повідомила про пошкодження 84 об’єктів: 70 приватних будинків, чотирьох багатоповерхівок, шести автомобілів, а також виробничих і складських приміщень. Серед пошкоджених будівель — дитячий садок, у якому вибило вікна; заклад на певний час призупинив роботу.