Ірпінь відкрив сквер із малюнком Бенксі на руїнах будинку

Мешканці й гості Ірпеня отримали нове місце для прогулянок і відпочинку, де можна побачити малюнок Бенксі на фрагменті зруйнованого будинку. Сквер сучасного мистецтва «BANKSY» відкрили до Дня міста. Його облаштували як громадський простір, що поєднує мистецтво та пам’ять про війну.

У центрі скверу — робота британського художника «Гімнастка зі стрічкою». Малюнок з’явився в Ірпені в листопаді 2022 року, після російської окупації та масштабних бойових дій. На пошкодженій стіні житлового будинку Бенксі зобразив дівчину, яка виконує гімнастичну вправу зі стрічкою.

Фрагмент стіни зберегли як свідчення руйнувань

Зображення стало одним із найбільш упізнаваних символів Ірпеня після звільнення міста. Будинок, на якому воно було намальоване, не підлягав відновленню, тож міська влада та громада вирішили залишити частину фасаду разом із роботою. На стіні збереглися видимі сліди руйнувань.

У сквері цей фрагмент став частиною міського простору, а не окремим об’єктом для огляду. Відвідувачі можуть прогулятися, відпочити на свіжому повітрі та провести час із родиною поруч із місцем, яке нагадує про пережите містом. У громаді наголошують, що простір має зберігати пам’ять про злочини російських окупантів і показувати здатність Ірпеня відновлюватися.

Після звільнення міста мешканці, волонтери, рятувальники, військові та представники місцевої влади почали повертати Ірпеню безпеку й нормальне життя. Відкриття скверу стало частиною цього процесу. Олександр Пащинський зазначив, що «сліди війни неможливо просто стерти», але їх можна зберегти як свідчення пережитого.