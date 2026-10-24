Ірпінський ліцей посвятив нових учнів у стилі «Губки Боба»

Для учнів двох сьомих і одного восьмого класу Ірпінського ліцею інноваційних технологій провели посвяту, де вони могли познайомитися ближче та відчути себе частиною ліцейної спільноти. Захід оформили за мотивами мультсеріалу «Губка Боб Квадратні Штани».

Що відбувалося під час посвяти

Участь у заході взяли учні двох сьомих та одного восьмого класу.

Ліцей на один день перетворився на Бікіні Боттом.

Учні об’єдналися в команди й виконували завдання на кмітливість, швидкість і згуртованість.

Після випробувань для нових ліцеїстів організували тематичну вечірку з музикою та розвагами.

Командні випробування також перевіряли вміння працювати разом. Посвята дала учням нагоду знайти нових друзів і ближче познайомитися одне з одним.

Про проведення заходу ліцей повідомив на своїй сторінці в Telegram. Подальших заходів або дат у повідомленні не вказано.