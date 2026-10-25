ЮКСА перемогла київський «Локомотив» у матчі Першої ліги

Київський «Локомотив» програв ЮКСА з рахунком 2:3, хоча на початку матчу мав перевагу у два голи. Поєдинок 13-го туру Першої ліги відбувся 25 жовтня на стадіоні «Ювілейний» у Бучі. Переможний м’яч господарі забили після перерви.

«Локомотив» відкрив рахунок уже на шостій хвилині: відзначився Олексій Сахненко. На 12-й хвилині кияни збільшили перевагу до 2:0, гол забив Володимир Тименко. Після такого початку ЮКСА поступалася у два м’ячі.

Господарі скоротили відставання на 35-й хвилині. Микита Ситников забив дальнім ударом, зробивши рахунок 1:2. Ще до перерви ЮКСА зрівняла: на 41-й хвилині капітан команди Парагвай відправив м’яч у ворота ударом через себе.

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Рогач забив вирішальний гол після перерви

У другій половині зустрічі команди продовжили атакувати. Небезпечнішими виглядали моменти ЮКСА, і на 68-й хвилині один із них завершився голом. Єгор Рогач уперше вивів господарів уперед — 3:2.

Після цього «Локомотив» намагався врятуватися від поразки, однак зрівняти рахунок киянам не вдалося. Матч у Бучі завершився перемогою ЮКСА з різницею в один м’яч. У складі господарів забили Ситников, Парагвай і Рогач, а у гостей — Сахненко та Тименко.

Поєдинок ЮКСА (Тарасівка) — «Локомотив» (Київ) відбувся в межах 13-го туру Першої ліги на стадіоні «Ювілейний». Підсумковий рахунок — 3:2. Голами в першому таймі команди обмінялися після того, як «Локомотив» повів 2:0: Ситников забив на 35-й хвилині, а Парагвай — на 41-й.