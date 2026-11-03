Юрій Великий: Коротка біографія з акцентом на етапах творчого шляху

Юрій Великий народився 5 червня 1980 року в Котовську Одеської області (нині Подільськ). Ця дата фіксує старт шляху, який через студентський КВК привів до дуету «Брати Шумахери» і сольних пародій на політиків.

Послідовність етапів важлива, бо кожен наступний крок спирався на попередній: без університетського партнерства не з’явився б дует, без дуету не було б роботи в студії «Квартал 95», без розпаду пари не з’явився б окремий YouTube-канал. Хронологія показує, де саме формувався стиль імітації.

У статті зібрані лише підтверджені етапи кар’єри коміка, пародиста і колишнього учасника «Братів Шумахерів». Дати і проєкти взяті з біографічних матеріалів і публікацій українських медіа.

Початок творчого шляху

Школу № 6 у Подільську Юрій Великий закінчив 1997 року. Того ж року вступив до Одеського національного морського університету. У 2002-му отримав диплом з морського права, у 2006-му — з управління морським транспортом.

З Сергієм Цвіловським познайомився під час навчання. Разом грали в університетській команді КВК «Флібустьєри», писали і виконували СТЕМи, виступали в команді «Нова реальність». Спільна робота почалася наприкінці 1990-х і тривала понад двадцять років.

На цьому етапі не було окремого сценічного імені. Юрій виступав як звичайний учасник команди. Головне завдання — писати номери в парі й відточувати імітацію голосів. Типова помилка початківців — одразу йти в соло без партнера: текст і реакція зали не відпрацьовуються, і номер розсипається.

Період у «Братах Шумахерах»

2005 року Великий і Цвіловський оформили дует «Брати Шумахери». Юрій узяв псевдонім Урмас Шумахер, Сергій — Франц Шумахер. Назви навмисно чужі: персонажі одразу відрізнялися від звичайного стендапу.

З 16 грудня 2005 року по 2008-й робили шоу «Comedy Morgan» на ТРК «Глас» в Одесі. З 2008–2009 років працювали в студії «Квартал 95» як автори й актори. Виступали в «Вечірньому кварталі», «Бійцівському клубі», «Києві вечірньому». Мали власне «Шоу Братів Шумахерів» на телеканалі «Україна». Перша сценка в «Вечірньому кварталі» — «Михайло Задорнов в Америці».

Дует проіснував до 31 березня 2019 року. Останній концерт пройшов в Одесі. Сергій Цвіловський переїхав до США. До розпаду вони об’їхали близько 30 міст України в рамках зимово-весняного туру. Етап тримався на щоденній спільній роботі над текстом. Коли партнер змінив країну проживання, щоденні збори стали неможливими.

До розпаду Юрій був половиною пари і виступав під псевдонімом Урмас. Після 31 березня 2019-го на афішах з’явилося окреме ім’я Юрія Великого, а сценічний образ став сольним. Зміна сталася завдяки окремому YouTube-каналу і поверненню в студію вже без партнера.

Подальша кар’єра

Після розпаду дуету Юрій Великий запустив власний YouTube-канал 3 травня 2019 року. У серпні 2023-го канал набрав 1 мільйон підписників. Станом на осінь 2026 року кількість підписників перевищує 1,2 мільйона. Формат залишився тим самим: короткі гумористичні відео з пародіями.

2019 року повернувся до «Вечірнього кварталу» студії «Квартал 95». У новому сезоні почав пародіювати президента Володимира Зеленського. Працює як актор і сценарист студії, паралельно випускає сольні ролики. У січні 2024-го номер про вимушену переселенку зі Скадовська, яка вивчала українську мову, викликав резонанс; Юрій вибачився за участь.

Етапи можуть накладатися: студійні зйомки й випуски на каналі йдуть паралельно. Сольний канал не замінив роботу в «Кварталі», а доповнив її. Строки чіткі: дует — до 31 березня 2019-го, сольний канал — з 3 травня 2019-го, повернення в студію — 2019 рік. Якщо пропустити дату розпаду, легко змішати спільні номери з пізнішими сольними.

Пародії та публічний образ

Впізнаваність Юрія Великого тримається на пародіях. У складі дуету були номери на кшталт «Янукович і шахи», «Тітушки», «Задорнов у американському ресторані», «Кум здає сепаратиста». Після 2019-го головним об’єктом став Володимир Зеленський у випусках «Вечірнього кварталу».

На власному каналі пародіює політиків і публічних осіб, зокрема Дональда Трампа, російських діячів, Олексія Арестовича. Ролики збирають сотні тисяч і мільйони переглядів. Прізвисько «український Стетхем» з’явилося через зовнішність: коротке волосся, зібране обличчя. У залі іноді так і кличуть.

Щоб не збитися з графіка впізнавання, дивіться свіжі випуски «Вечірнього кварталу» і ролики на каналі «Юрий ВЕЛИКИЙ». Старі номери дуету відрізняються псевдонімом Урмас; нові — під власним ім’ям. Плутанина виникає, коли дивляться тільки архівні записи без дати.

Запитання про Юрія Великого

Хто такий Юрій Великий і чим він відомий?

Юрій Юрійович Великий — український комік, пародист і гуморист, колишній учасник дуету «Брати Шумахери». Відомий пародіями на політиків, зокрема на Володимира Зеленського в «Вечірньому кварталі», і сольними роликами на YouTube.

Які етапи його творчого шляху можна підтвердити?

Студентський КВК і робота з Сергієм Цвіловським з кінця 1990-х, дует «Брати Шумахери» з 2005 по 31 березня 2019 року, повернення в «Квартал 95» у 2019-му і запуск власного каналу 3 травня 2019-го. Усі дати підтверджені біографічними джерелами.

Якою була його роль у дуеті «Брати Шумахери»?

Виступав під псевдонімом Урмас Шумахер. Писав номери разом із Сергієм Цвіловським (Франц Шумахер), грав у скетчах і пародіях. Дует працював на «Comedy Morgan», у «Кварталі 95» і мав власне шоу на каналі «Україна».

З якими пародіями чи виступами пов’язана його впізнаваність?

З пародіями на Володимира Зеленського після 2019 року, а також на інших політиків у випусках «Вечірнього кварталу» і на власному YouTube-каналі. Раніше — з номерами дуету на кшталт «Задорнов у американському ресторані» чи «Янукович і шахи».

Де зараз виступає Юрій Великий?

Працює в студії «Квартал 95» як актор і сценарист «Вечірнього кварталу». Паралельно випускає пародії на каналі «Юрий ВЕЛИКИЙ», який має понад 1,2 мільйона підписників станом на 2026 рік.

Щоб швидко зорієнтуватися, тримайте чотири контрольні дати: 2005-й як старт дуету, 31 березня 2019-го як кінець пари, 3 травня 2019-го як запуск каналу і 2019-й як повернення в студію окремим актором. За цими точками відрізняєте спільні номери від сольних.

Перевіряйте свіжі випуски на офіційному YouTube-каналі «Юрий ВЕЛИКИЙ» і в ефірах «Вечірнього кварталу». Там видно актуальний образ: без псевдоніма Урмас і з акцентом на пародії поточного сезону. Архівні записи дуету шукайте окремо, бо стиль і партнерство вже інші.

Поради охоплюють лише підтверджені етапи. Деталі особистого життя чи повний перелік усіх номерів у відкритих джерелах не завжди є, тому не додумуйте проєкти, яких немає в біографії чи випусках.