Іван Пелих: біографія сина телеведучого

Іван Пелих — син телеведучого Ігоря Пелиха, який з лютого 2022 року служить у ЗСУ командиром екіпажу ударних FPV-дронів.

Запит «Іван Пелих» у пошуку майже завжди веде до цієї людини. Батько Ігор Дмитрович Пелих загинув 8 травня 2009 року в ДТП на проспекті Берестейському в Києві. Синові тоді було сім років. Мати — Олександра Лозинська. У родині ще дві доньки: Соломія та Юстина. Дані збігаються в кількох українських виданнях і публічних інтерв’ю самого Івана.

Інші носії схожого імені не збігаються за віком і діяльністю. Історичний священник Іван Пелех жив у XIX столітті. Є спортсмени з прізвищем Пелих, але вони не пов’язані з телебаченням і війною після 2022 року. Не ототожнюйте Івана з батьком лише через прізвище в старих матеріалах.

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Кого мають на увазі за цим ім’ям

Коли шукають Івана Пелиха, мають на увазі Івана Ігоровича Пелиха, народженого близько 2002 року в Києві. Батько вів програми «Галопом по Європах» і «Не всі вдома», заснував студію «Роги і копита Продакшн». Мати — журналістка. Родина жила в Києві до трагедії 2009 року.

Відрізняйте за віком і контекстом. Батько народився 3 лютого 1974 року в Тернополі й загинув у 35. Син на момент початку повномасштабного вторгнення мав 20 років. Публічні згадки після 2022 року стосуються військової служби, дронів і шлюбу 2025 року.

Поширена помилка — плутати сина з батьком у заголовках і фотопідписах. Ззовні це виглядає як одна біографія з суперечливими датами смерті й професій. Закінчується тим, що читач отримує хибні факти про загиблого в 2009 році. Перевіряйте рік згадки й наявність військової служби: якщо після лютого 2022, це син.

Ранні роки

Іван народився близько 2002 року в Києві. Дитинство пройшло в родині, пов’язаній з телебаченням і продакшном. Батько загинув 8 травня 2009 року. Мати Олександра Лозинська виховувала трьох дітей.

Шкільні роки припали на Київ. Є згадки про навчання в школі «Афіни» на факультеті медіа-технологій, випуск 2019 року. Після школи Іван вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого на спеціальність кінооператора чи режисури. Навчання тривало до початку 2022 року й перервалося через вторгнення.

Точних дат народження в відкритих джерелах немає. Консенсус джерел: у 2009 році — сім років, у лютому 2022 — двадцять. Не заповнюйте прогалини припущеннями про конкретні школи чи гуртки без підтвердження.

Основні етапи життя

Хронологія спирається на підтверджені події. 2002–2009: дитинство в Києві. 8 травня 2009: загибель батька. 2019–2022: навчання в КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого, спроби в кінооператорстві та роботі з дронами для зйомок.

Кінець лютого 2022: Іван повернувся до Києва й долучився до Сил територіальної оборони Києва. Спочатку — пошук диверсійних груп навколо міста, потім — бойові завдання. Згодом перейшов до підрозділів спеціального призначення, зокрема 1-ї інтернаціональної роти. Воював під Лисичанськом і на Бахмутському напрямку.

2023: став командиром взводу безпілотних систем. 2024: повернувся на посаду командира відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів, щоб більше літати самому. Отримав відзнаку від міністра оборони Рустема Умєрова. Служив на Харківщині, Курщині, зараз — на Покровському напрямку в складі 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Екіпаж має назву Panama Squad.

Березень 2025: освідчення Ксенії на узбережжі Португалії. Квітень 2025: офіційне весілля. Ксенія — волонтерка, працює менеджеркою в благодійному фонді Сергія Притули. Станом на 2026 рік Івану близько 24 років, він продовжує службу.

Етапи накладаються: навчання й військова служба перетнулися в 2022 році. Військові ротації затягуються на місяці й роки без чітких дедлайнів. Типовий збій — очікувати точних дат переміщень: публічні джерела дають напрямки, а не календар.

Діяльність і публічні згадки

До війни Іван займався кінооператорством і керував дронами для зйомок. Навички кадру й стабілізації переніс на FPV-дрони. Зараз він командир екіпажу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Модифікує апарати, координує вильоти, працює в умовах РЕБ.

Публічні згадки: інтерв’ю «Українському тижню» в серпні 2022 року про перші місяці служби. Інтерв’ю Марічці Падалко в 2025 році про Курщину та посаду. Пости в Instagram @ivanpelykh про службу й особисте життя. Згадки в OBOZ.UA, «Телеграфі», «Главкомі» підтверджують основні факти.

Не змішуйте з випадковими збігами імен. Якщо матеріал не називає батька Ігоря Пелиха й службу з 2022 року, це інша людина. Аналогія з камерою працює лише частково: операторський досвід допомагає керувати дроном, але на позиції додаються РЕБ, артилерія й ризик для екіпажу, яких у студії немає.

Що це означає для вас завтра

Якщо шукаєте інформацію про синів публічних діячів Києва, які пішли в ЗСУ, перевіряйте кілька українських джерел одночасно. Наприклад, згадка в «Українському тижні» 2022 року плюс інтерв’ю 2025 року дає підтверджену хронологію: Київська ТРО → спеціальні підрозділи → FPV на східному й курському напрямках. Одна стаття без перехресних посилань часто плутає дати.

Для практичного застосування: коли бачите новину про волонтерів чи військових з київських вишів, звіряйте вік і прізвище батька. Іван Пелих — підтверджений випадок переходу з КНУТКіТ до дронових екіпажів. Це не універсальна схема, але показує, як цивільні навички роботи з камерою й дронами використовуються з лютого 2022 року.

Завтра при пошуку схожих біографій починайте з року народження (~2002) і факту служби після 24 лютого 2022. Так уникаєте плутанини з батьком, який загинув 8 травня 2009 року, і з однофамільцями.