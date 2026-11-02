J-16: багатоцільовий бойовий літак Китаю

J-16 — це китайський двомісний багатоцільовий ударний винищувач покоління 4,5, створений корпорацією Shenyang Aircraft Corporation на базі літаків сімейства J-11 із використанням конструктивних рішень Су-30MKK. Літак розрахований на повітряний бій, удари по наземних і морських цілях та завдання електронної боротьби.

Сьогодні J-16 є одним із наймасовіших сучасних важких бойових літаків у складі Військово-повітряних сил Народно-визвольної армії Китаю. Відкриті оцінки вказують на виробництво кількох сотень машин, що робить його ключовим елементом авіаційного парку країни.

Нижче розбираємо, як читати позначення J-16, для яких завдань його створювали, які особливості конструкції та оснащення підтверджені відкритими джерелами, а також де лежать межі достовірних відомостей.

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1. Що означає позначення J-16

Позначення J-16 розшифровується як Jian-16, де «Jian» (歼) китайською означає «винищувач». Цифра 16 вказує на порядковий номер у системі позначень бойових літаків Народно-визвольної армії Китаю. Така система діє для всіх китайських винищувачів: J-10, J-11, J-20 тощо.

У Китаї літак також називають Qianlong (潜龙), що перекладається як «Прихований дракон». У західній системі НАТО він отримав код Flanker-N — через походження від сімейства Су-27, яке НАТО іменує Flanker. Це позначення не описує можливості, а лише фіксує родовід.

2. Призначення літака

J-16 створювали як багатоцільовий ударний винищувач. Основне завдання — поєднувати здатність вести повітряний бій із можливістю завдавати ударів по наземних і морських цілях на значній відстані. Для цього обрали двомісну схему: пілот керує літаком, а оператор систем озброєння працює з датчиками та боєприпасами.

Літак замінює або доповнює попередні типи, зокрема імпортовані Су-30MKK та ударні JH-7. Відкриті джерела вказують, що J-16 здатний виконувати завдання завоювання переваги в повітрі, придушення протиповітряної оборони та електронної боротьби. Існує окрема модифікація J-16D, спеціалізована саме на радіоелектронній боротьбі: у неї відсутня гармата, натомість встановлено внутрішнє обладнання для постановки перешкод і зовнішні контейнери.

Коротко J-16 — це важкий двомісний літак для ударних і повітряних завдань із можливістю електронної боротьби. Точний розподіл ролей між стандартною версією та J-16D у відкритих джерелах не деталізовано.

3. Конструкція та оснащення

Конструктивно J-16 належить до сімейства важких двомоторних винищувачів. Довжина становить 21,9 метра, розмах крила — 14,7 метра, висота — близько 6,36 метра. Максимальна злітна маса досягає 35 000 кг. Порожня маса оцінюється в діапазоні 17 700–18 700 кг залежно від джерела; різниця пов’язана з використанням композитних матеріалів, які зменшують вагу.

Силова установка — два турбореактивні двигуни Shenyang WS-10B з форсажною тягою близько 135 кН кожен. Це китайські двигуни, що замінили російські на попередніх машинах сімейства. Максимальна швидкість за відкритими даними сягає 2 120 км/год (число Маха 2), практична стеля — 17 300 метрів. Дальність у джерелах вказують у діапазоні 3 000 км, перегонну — до 4 000 км; точний бойовий радіус залежить від навантаження і публічно не підтверджений.

Оснащення включає активну фазовану антенну решітку (АФАР) радара, інфрачервону систему пошуку та супроводу, а також засоби радіоелектронної протидії. Є 12 точок підвіски для озброєння та одна 30-мм гармата GSh-30-1. Серед боєприпасів у відкритих описах згадують ракети «повітря-повітря» PL-10 і PL-15, керовані бомби, протикорабельні та протирадіолокаційні ракети. Точний склад підвісного озброєння на конкретних місіях не розголошується.

Важливо Більшість характеристик J-16 походять із відкритих оцінок і спостережень, а не з офіційних китайських специфікацій. Розбіжності в цифрах між джерелами (маса, дальність, кількість вироблених машин) є нормальними для такої техніки.

4. Що відомо про можливості J-16

З відкритих джерел можна впевнено сказати, що J-16 — це серійний багатоцільовий літак, який перебуває на озброєнні з 2015–2016 років і публічно представлений у 2017 році. Перший політ прототипа відбувся близько 2011 року. Літак має двомісну кабіну, китайські двигуни WS-10B, радар із АФАР і здатність нести різноманітне озброєння на 12 точках підвіски. Існує спеціалізована версія J-16D для електронної боротьби.

Оцінка кількості вироблених машин на 2026 рік коливається в межах 470–500 одиниць. Це число формується методом спостереження серійних номерів: наприклад, номер 1518 аналітики інтерпретують як 18-й літак 15-ї партії, після чого екстраполюють середній розмір партії, типовий для китайської авіації. Зміна розміру партій, наявність невидимих машин або різний підхід до підрахунку J-16 і J-16D можуть зрушити оцінку на десятки одиниць. Wikipedia наводить близько 430 J-16 і 20 J-16D у складі ВПС.

Що залишається непідтвердженим: точні показники бойового радіуса з конкретним навантаженням, реальна ефективність радара та систем електронної боротьби в умовах протидії, максимальне бойове навантаження в кілограмах і результати реальних навчань чи зіткнень. Відкриті джерела також не дають підтверджених даних про втрати чи бойове застосування поза межами спостережень у повітряному просторі.

Коли читаєте матеріали про J-16 або подібну техніку, орієнтуйтеся на те, чи вказано джерело цифри і чи це офіційна специфікація, чи оцінка. Якщо джерела розходяться в дальністі чи кількості машин — це сигнал, що точних даних немає у відкритому доступі. Для розуміння можливостей літака достатньо знати його клас (важкий багатоцільовий), підтверджене оснащення (АФАР, двомісна схема, 12 точок підвіски) і межі публічної інформації.

Чесне застереження: усі наведені характеристики базуються на консенсусі відкритих західних і міжнародних джерел станом на 2026 рік. Офіційні китайські дані про бойові можливості J-16 не публікуються, тому будь-які твердження про «перевагу» чи точні бойові результати залишаються оцінками, які неможливо перевірити незалежно.