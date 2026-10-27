КАБ дальність: чому немає одного числа

Дальність КАБ становить від 50 до 95 км для плануючих бомб залежно від висоти та швидкості скидання, а з реактивним прискорювачем може досягати 150 км і більше за відповідних умов. Це не фіксоване значення однієї моделі, а діапазон, який змінюється від типу боєприпасу та параметрів носія.

Керована авіаційна бомба (КАБ) — це боєприпас з системою наведення, який після скидання коригує траєкторію. У масовому застосуванні йдеться про звичайні фугасні авіабомби серії ФАБ, до яких кріплять універсальний модуль планування та корекції (УМПК). Модуль додає складні крила, керма та супутникову навігацію, перетворюючи вільне падіння на планування.

Показник дальності завжди прив’язаний до конкретних умов: висоти скидання, швидкості літака, аеродинаміки комплекту та наявності додаткової тяги. Без цих деталей цифра з повідомлення не дає змоги оцінити можливості боєприпасу. Дані станом на 2026 рік засновані на верифікованих випадках і відкритих оцінках українських джерел.

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1. Що означає дальність КАБ

Дальність КАБ — це відстань, яку бомба долає від точки скидання до цілі, рухаючись у режимі планування або з додатковим прискоренням. Це не максимальна технічна можливість в ідеальних лабораторних умовах і не радіус ураження бойової частини. Радіус ураження залежить від маси вибухової речовини і вимірюється сотнями метрів, тоді як дальність польоту — десятками кілометрів.

Для плануючих КАБ з базовим УМПК верифікована дальність становить 60–65 км, граничні показники доходять до 80 км. Модифікація УМПК-ПД зі збільшеною площею крила, яку фіксують з початку 2025 року, може давати до 95 км. Варіанти з реактивним прискорювачем за відповідної висоти скидання досягають 150 км і більше. Керовані бомби без крил обмежуються 10–28 км.

Ці значення відмежовують дальність від інших характеристик: точності (кругове ймовірне відхилення 5–15 м для GPS/інерційного наведення), маси бойової частини (від 250 до 3000 кг для російських ФАБ) і типу наведення. Якщо в повідомленні називають лише «КАБ на 70 км», без уточнення моделі й умов, це середній показник для типового планування, а не універсальна характеристика всіх боєприпасів.

2. Чому для КАБ немає одного показника

Оцінка дальності залежить від типу боєприпасу та умов застосування. Базовий УМПК на ФАБ-500 чи ФАБ-1500 дає один діапазон, УМПК-ПД — більший завдяки кращій аеродинаміці, а реактивні версії додають тягу після скидання. Висота і швидкість носія (переважно Су-34 або Су-35) прямо впливають на початкову енергію.

Ключове число 60–65 км для базового УМПК складається з верифікованих бойових випадків при скиданні з висоти близько 10–12 км і швидкості 800–1000 км/год. Потенційна енергія висоти (маса × прискорення вільного падіння × висота) перетворюється на кінетичну і далі на дальність через підйомну силу крил. Приблизно кожен додатковий кілометр висоти додає 5–7 км планування. Більша площа крила в УМПК-ПД або реактивний прискорювач змінюють цей баланс у бік збільшення дальності, але вимагають відповідної висоти скидання. Це не теоретичний максимум, а середній показник під бойовими обмеженнями.

У типових умовах скидання з висоти 12 км на швидкості близько 900 км/год базовий комплект УМПК на ФАБ-500 забезпечує планування на 60–70 км. Літак залишається поза зоною більшості систем ППО ближньої дії, бомба летить кілька хвилин і коригує курс. Результат — ураження цілей у прифронтовій смузі. Якщо висоту знижують через загрозу, дальність падає до 40–50 км. Такі відмінності пояснюють, чому в різних звітах цифри розходяться на десятки кілометрів.

Тип боєприпасу Типова дальність Умови Керовані без крил 10–28 км Без планування Базовий УМПК 60–65 км (до 80 км) Висота 10–12 км УМПК-ПД до 95 км Збільшене крило, з 2025 З реактивним прискорювачем до 150 км і більше Відповідна висота скидання

Джерело: Міністерство оборони України, травень 2026.

3. Як тлумачити цифри в повідомленнях

Цифри в повідомленнях розрізняють за джерелом, конкретною моделлю та тим, чи йдеться про заявлену або фактичну дальність. Офіційні оцінки Міністерства оборони України базуються на верифікованих випадках. Заяви про 150–200 км часто стосуються реактивних модифікацій на кшталт УМПБ чи «Гром», де в окремих випробуваннях фіксували до 193 км, а в бойових застосуваннях — 130–140 км.

Заявлена дальність виробника чи розвідки може бути максимумом за ідеальних умов, тоді як фактична в бою нижча через маневрування носія, вплив електронної боротьби чи необхідність уникати зони ППО. Якщо джерело не вказує модель (базовий УМПК, УМПК-ПД чи реактивний) і висоту скидання, порівняння цифр із різних матеріалів некоректне. Відкриті українські оцінки станом на 2026 рік сходяться на діапазонах, наведених вище, але розбіжності між джерелами існують і відображають різні модифікації.

Коли в тексті з’являється одне число без контексту, перевіряйте, чи це середнє для базового комплекту, граничне для модифікації чи оцінка з прискорювачем. Це дозволяє не сприймати кожну нову цифру як зміну можливостей усіх КАБ одночасно.

4. Що дальність означає для киян

Показник дальності сам по собі не дає змоги передбачити загрозу для Києва. Відстань від типових точок скидання до столиці перевищує навіть верхні оцінки для реактивних версій, а загроза для міста формується іншими засобами ураження. Рішення про рівень небезпеки приймають на основі даних повітряного спостереження, а не публічних цифр дальності.

Важливо: орієнтуйтеся виключно на офіційні сповіщення про повітряну тривогу від ДСНС, Повітряних сил і Київської міської військової адміністрації. Дальність КАБ у новинах не є підставою для самостійної оцінки ризику для конкретного району міста.

Практичне правило: під час тривоги дійте за встановленими протоколами незалежно від того, які боєприпаси згадують у зведеннях. Цифри дальності корисні для розуміння загальної ситуації на фронті, але не замінюють локальні сповіщення.

5. Запитання про дальність КАБ

Що саме означає дальність КАБ?

Це відстань планування або польоту з прискоренням від точки скидання до цілі. Для базового УМПК це 60–65 км у верифікованих умовах, для модифікацій — більше. Не плутайте з радіусом ураження бойової частини, який вимірюється сотнями метрів.

Чому в різних джерелах можуть називати різні значення?

Джерела описують різні модифікації: базовий УМПК, УМПК-ПД чи реактивні версії. Також розрізняють заявлені максимуми і фактичні бойові показники. Міністерство оборони України наводить діапазони 50–95 км для плануючих і до 150 км з прискорювачем.

Від чого загалом залежить дальність конкретної КАБ?

Від типу комплекту (крила, прискорювач), висоти і швидкості скидання, аеродинаміки бомби та маси. Вища висота збільшує дальність приблизно на 5–7 км за кожен додатковий кілометр. Конкретні цифри завжди потребують цих умов.

Чи дає показник дальності змогу передбачити загрозу для Києва?

Ні. Дальність описує можливості боєприпасу в зоні застосування, але не визначає ризик для столиці. Загроза оцінюється за даними моніторингу, а не за публічними цифрами. Слідуйте офіційним сповіщенням.

Як діяти киянам під час повітряної тривоги?

Негайно перейдіть до укриття згідно з місцевими правилами. Слідкуйте за повідомленнями ДСНС і Повітряних сил. Після відбою перевірте офіційні канали на наявність інформації про наслідки. Цифри дальності з новин не змінюють цих дій.

Що це означає для вас завтра

Якщо в новинах з’являється нова цифра дальності КАБ, зіставте її з типом боєприпасу та джерелом: базова 60–65 км, УМПК-ПД до 95 км, реактивні до 150 км і більше за даними Міністерства оборони України. Це допоможе не сприймати кожну заяву як зміну загальної картини.

Під час повітряної тривоги в Києві йдіть до укриття одразу після сигналу, незалежно від згадок про КАБ чи інші засоби. Час на реакцію вимірюється хвилинами, а не аналізом дальності. Після відбою перевірте офіційні зведення протягом години, щоб зрозуміти, чи були наслідки в місті.

Якщо плануєте переміщення містом у дні підвищеної активності, заздалегідь перевірте найближчі укриття в районі. Це займає кілька хвилин і не залежить від поточних цифр дальності боєприпасів. Орієнтуйтеся на сповіщення, а не на окремі повідомлення про технічні характеристики.