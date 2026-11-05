Кабмін передасть Києву 10 генераторів для водоканалу

Десять додаткових генераторів уряд передасть Києву, щоб забезпечити роботу водоканалу. Ще 21 установка надійде до 12 громад в інших регіонах.

Про це 5 листопада повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький. Обладнання передадуть коштом резервного фонду в межах програми забезпечення громад мобільною генерацією.

Що відомо про генератори та перебої

Для Києва призначені 10 генераторів, для 12 громад у регіонах — ще 21.

3 листопада російські війська понад 20 разів атакували енергооб’єкти, використавши «безпрецедентну кількість засобів ураження».

4 листопада водопостачання в столиці повністю відновили, а Київ і область повернулися до графіків відключень світла.

5 листопада екстрені відключення запровадили в частині Святошинського, Шевченківського та Подільського районів.

Після атак на енергосистему в Києві та області діяли аварійні відключення електроенергії. Київводоканал повідомляв, що столиця тимчасово залишилася без води, а після повернення електрики потрібен час на запуск обладнання, заповнення мереж і стабілізацію тиску.

«Люди не повинні щоразу залишатися без водопостачання через російські атаки на енергосистему. Критично важливо забезпечити водоканали і системи водовідведення резервними джерелами живлення», — зазначив Корецький. Прем’єр закликав місцеву владу якнайшвидше встановити обладнання та під’єднати його.