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ЖКГ

Кабмін передасть Києву 10 генераторів для водоканалу

Тарас Лимаренко 1 хв читання 2
Ряд жовтих промислових генераторів стоїть на засніженому майданчику біля будівлі.

Десять додаткових генераторів уряд передасть Києву, щоб забезпечити роботу водоканалу. Ще 21 установка надійде до 12 громад в інших регіонах.

Про це 5 листопада повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький. Обладнання передадуть коштом резервного фонду в межах програми забезпечення громад мобільною генерацією.

Що відомо про генератори та перебої

  • Для Києва призначені 10 генераторів, для 12 громад у регіонах — ще 21.
  • 3 листопада російські війська понад 20 разів атакували енергооб’єкти, використавши «безпрецедентну кількість засобів ураження».
  • 4 листопада водопостачання в столиці повністю відновили, а Київ і область повернулися до графіків відключень світла.
  • 5 листопада екстрені відключення запровадили в частині Святошинського, Шевченківського та Подільського районів.

Після атак на енергосистему в Києві та області діяли аварійні відключення електроенергії. Київводоканал повідомляв, що столиця тимчасово залишилася без води, а після повернення електрики потрібен час на запуск обладнання, заповнення мереж і стабілізацію тиску.

«Люди не повинні щоразу залишатися без водопостачання через російські атаки на енергосистему. Критично важливо забезпечити водоканали і системи водовідведення резервними джерелами живлення», — зазначив Корецький. Прем’єр закликав місцеву владу якнайшвидше встановити обладнання та під’єднати його.

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