Календар майя: будова, цикли та міф про 2012
- Календар майя — не один календар, а система взаємопов’язаних циклів і таблиць. Вона допомагала відстежувати ритуальні та сільськогосподарські дати й записувати історичні події.
- Завершення великого циклу у 2012 році означало початок нового відліку, а не кінець світу. Частина сучасних майя й сьогодні користується окремими циклами.
1. Що називають календарем майя?
- Так називають цілу систему: короткі цикли для ритуалів і сільського господарства та довгий рахунок для фіксації історичних подій. Її основою були цолькін (Tzolk’in) на 260 днів і хааб (Haab’) на 365 днів.
- Цолькін і хааб разом утворювали календарний круг, який повторювався кожні 52 роки. Окремо вівся довгий рахунок — лінійний відлік днів від умовної дати створення світу. Майя записували дати на стелах, у кодексах і на архітектурі; повна дата зазвичай поєднувала позначення цолькіну, хаабу й довгого рахунку, тож день можна було визначити навіть через століття.
2. Як поєднувалися календарні цикли?
- Цолькін складався з 13 чисел і 20 назв днів. Кожен день мав унікальну пару, наприклад 4 Ахау; повна послідовність повторювалася через 260 днів (13 × 20).
- Хааб ділив рік на 18 «місяців» по 20 днів і додавав 5 днів вайєб (Wayeb’). Їх вважали небезпечним перехідним періодом. Обидва цикли йшли одночасно, наче шестерні, а та сама комбінація цолькіну й хаабу поверталася через 18 980 днів, приблизно за 52 роки. Цей проміжок називали календарним кругом; для точного місця події в історії використовували також довгий рахунок.
- Таке поєднання слугувало і для повсякденних ритуалів, і для запису подій на століття вперед.
3. Що таке довгий рахунок?
- Це лінійний відлік днів від міфологічної дати створення світу. За кореляцією Гудмана–Мартінеса–Томпсона (GMT), вона відповідає 11 серпня 3114 року до нашої ери.
- Дату записували п’ятьма числами: бактун, катун, тун, вінал, кін. Один кін дорівнював 1 дню, вінал — 20 дням, тун — 360 дням, катун — 7200 дням, а бактун — 144 000 дням (близько 394 років). Система була майже двадцятковою, але тун складався з 18 віналів, щоб наблизитися до сонячного року. Завершення 13 бактунів (13.0.0.0.0) припало на 21 грудня 2012 року: закінчився цикл тривалістю близько 5125 років і почався наступний.
- На відміну від коротших циклів, довгий рахунок не повторювався й давав унікальну координату дня в історії. Тому його використовували на монументах, щоб фіксувати правління правителів і важливі події.
4. Чи передбачав календар кінець світу?
- Ні. Завершення циклу з 13 бактунів означало зміну відліку, подібно до того, як у сучасному календарі завершується століття. Після 13.0.0.0.0 рахунок продовжився: настало 13.0.0.0.1 і далі.
- Написи майя містять дати на тисячі років уперед. У 2012 році археологи знайшли в Гватемалі майстерню писарів із розрахунками, що виходять далеко за межі 2012 року.
5. Чи користуються цією системою сьогодні?
- Так. Частина сучасних майя використовує окремі цикли, передусім цолькін, який у гірських районах Гватемали називають Chol Q’ij. Деньознавці (ajq’ij) за ним визначають сприятливі дні для церемоній, імен та обрядів.
- На Юкатані збереглися елементи хаабу для сільськогосподарських обрядів, а деякі громади відзначають вайєб очищенням і молитвами. Довгий рахунок у повсякденні майже не використовують, ним переважно займаються дослідники. Традиція існує паралельно з григоріанським календарем, зберігає зв’язок із сезонними циклами та ритуальною практикою, але не замінює сучасний відлік часу.
6. Як перевірити дату майя?
- Щоб дізнатися, якому дню григоріанського календаря відповідає дата майя, скористайтеся конвертером на основі кореляції GMT. Зіставте результат у кількох джерелах: невеликі розбіжності в кореляції можуть змінити дату на один-два дні.
- Якщо вас цікавить сучасне використання, шукайте публікації про громади високогір’я Гватемали, де цолькін і досі застосовують у щоденній ритуальній практиці. Сайти з «пророцтвами» та особистими прогнозами описують сучасні інтерпретації, а не історичну систему майя. Для глибшого ознайомлення зверніться до написів на стелах класичного періоду: у них видно, як цикли поєднувалися в реальних записах.