КАРС і рятувальники працюють у п’яти районах Києва

У Києві рятувальники та працівники КАРС ліквідовують наслідки ворожих атак у п’яти районах. Роботи тривають за двома адресами в Печерському районі.

Що роблять у пошкоджених будинках?

У Дарницькому, Печерському, Подільському та Солом’янському районах фахівці працювали за чотирма адресами. У Деснянському районі вони обстежили пошкоджений житловий будинок і прибрали аварійні конструкції вікон та балконів.

У Печерському районі рятувальники оглянули дах житлового будинку, розрахували необхідні для відновлення засоби й матеріали та демонтували найбільш зруйновані й аварійні конструкції покриття. Роботи за цією та ще однією адресою тривають.

Що відновлюють у медзакладах?

У Подільському районі фахівці продовжили ремонт даху медичного закладу. У пошкодженій лікарні в Солом’янському районі робітники закрили отвори листами OSB.

До робіт долучилися 27 рятувальників третього та першого аварійно-рятувальних взводів КАРС і 12 працівників Лівобережного аварійно-технічного загону. Про роботу фахівців повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.