Кетчуп рецепт: домашній соус із помідорів

Кетчуп рецепт домашнього соусу з помідорів дає густий томатний соус без загущувачів. Візьміть стиглі м’ясисті плоди, зваріть основу, додайте спеції та оцет і уварюйте до потрібної густоти. Готовий продукт зберігайте в холодильнику й подавайте до м’яса чи картоплі.

З 2,5 кг стиглих помідорів виходить приблизно 1,3 літра готового кетчупу. Помідори містять близько 94–95 % води, тому під час відкритого уварювання об’єм зменшується майже вдвічі. Це число допомагає одразу розрахувати кількість банок і час на плиті. Ми покажемо точні пропорції, послідовність кроків і як керувати смаком та густотою.

Інгредієнти та підготовка

Для класичного варіанту на 1–1,3 л готового соусу візьміть 2,5 кг стиглих м’ясистих помідорів (сорт сливки чи подібні), 3 середні цибулини, 3 зубчики часнику, 75–100 г цукру, 2 чайні ложки солі, 80–100 мл оцту 9 % або яблучного, 1/3 чайної ложки кориці, 2–3 бутони гвоздики, 5 горошин чорного перцю та за бажанням дрібку гострого перцю.

Раніше ми писали: Банош рецепт: як приготувати кремову кашу без грудочок

Помідори помийте, виріжте плодоніжки й поріжте навпіл або на четвертинки. Цибулю наріжте кубиками, часник подрібніть. Спеції зав’яжіть у марлевий мішечок — так їх легше дістати наприкінці. Підготуйте широку каструлю з товстим дном і сито або блендер із ситом.

Перед початком перевірте кислотність помідорів. Якщо вони дуже солодкі, зменшіть цукор на 15–20 г. Підготовка займає 15–20 хвилин.

Основа з помідорів

Складіть нарізані помідори, цибулю й часник у каструлю. Якщо плоди сухі, долийте 2–3 столові ложки води. Доведіть до кипіння на середньому вогні, зменшіть вогонь і варіть 25–40 хвилин, поки овочі повністю розм’якшають.

Зніміть каструлю з вогню, трохи охолодіть і перебийте масу блендером до однорідності. Протріть через сито, щоб прибрати шкірки та насіння — так кетчуп вийде гладким. Поверніть пюре в каструлю. На цьому етапі основа ще рідка, як томатний сік.

Не пропускайте протирання, якщо хочете магазинну текстуру. Залишки шкірки роблять соус грубшим і швидше темніють під час варіння.

Варіння та спеції

Додайте до пюре цукор, сіль, корицю й марлевий мішечок зі спеціями. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь до мінімуму й варіть без кришки 40–70 хвилин, часто помішуючи. Чим ширша каструля, тим швидше випаровується вода.

Через 30 хвилин спробуйте. Якщо бракує солодкості — додайте 10–15 г цукру. Якщо кислувато — трохи цукру або зменшіть оцет. Гострий перець кладіть на початку, якщо любите пікантний смак, або наприкінці для легшої гостроти. Оцет вливайте за 5–7 хвилин до кінця — він фіксує колір і баланс кислоти.

Поширена помилка — залишити соус без уваги на сильному вогні. Ззовні він виглядає майже готовим, але знизу підгоряє й дає гіркий присмак. Виправлення просте: варіть на мінімальному вогні й проводьте ложкою по дну кожні 5–7 хвилин, коли маса загусне.

Важливо Додавайте оцет лише наприкінці уварювання. Раннє внесення робить смак різкішим, а соус довше не набирає потрібну густоту.

Густота та готовність

Готовність перевіряйте ложкою. Проведіть по дну — слід має залишатися на кілька секунд. Крапніть соус на холодну тарілку: якщо він не розтікається, як вода, а тримає форму, уварювання закінчено. Об’єм зазвичай зменшується майже вдвічі від початкового пюре.

Якщо кетчуп занадто рідкий, варіть ще 10–15 хвилин. Якщо надто густий — влийте 1–2 столові ложки кип’яченої води чи оцту й перемішайте. Після охолодження соус ще трохи загусне, тому не доводьте до стану пасти на плиті.

З 2,5 кг сирих помідорів ви отримуєте близько 1,3 л готового кетчупу саме через випаровування води. Порахуйте самі: початкова маса пюре після протирання становить приблизно 2–2,2 кг, фінальна — 1,2–1,4 кг. Змінює результат сорт помідорів і ширина каструлі. М’ясисті плоди дають густіший соус швидше.

Зберігання і подача

Гарячий кетчуп розлийте в чисті скляні банки, закрийте й охолодіть. Зберігайте в холодильнику. Використовуйте чисту ложку, щоб не занести бактерії. У холодильнику соус залишається смачним кілька тижнів — точний строк залежить від кислотності та чистоти тари.

Подавайте до смаженого м’яса, картоплі фрі, котлет чи як соус до макаронів. Смак дозріває за ніч, тому спробуйте на наступний день і за потреби підкоригуйте сіллю чи цукром.

Якщо плануєте закрутку на зиму, стерилізуйте банки та кришки окремо й розливайте киплячий соус. Без повної пастеризації довгий строк зберігання поза холодильником не гарантований.

Візьміть 2,5 кг помідорів, приготуйте основу за 30–40 хвилин, уварюйте зі спеціями ще годину — і отримаєте приблизно 1,3 л соусу. Загальний активний час біля плити — близько 1,5–2 годин. Наступного дня відкрийте банку, додайте ложку до котлет і порівняйте з магазинним.

Що це означає для вас завтра: ви готуєте кетчуп один раз і маєте готовий соус на кілька тижнів без консервантів. Контролюєте солодість, гостроту й густоту самі. Якщо помідори вродять, пропорції просто помножте — і банки заповните власним рецептом.