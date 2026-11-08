Ходосівка: у ДТП автобуса й легковика травмувалися восьмеро

Унаслідок зіткнення автобуса «Богдан» із Daewoo Lanos на Київщині травмувалися водій легковика та семеро пасажирів автобуса. Аварія сталася 6 листопада в Ходосівці Обухівського району.

Що відомо про ДТП

Зіткнення відбулося на 23-му кілометрі автодороги Київ — Знам’янка. Автобусом керував 63-річний чоловік. Травмованим пасажирам автобуса — від 29 до 71 року.

За попередніми даними слідства, водій автобуса почав розворот і не надав переваги Daewoo Lanos, який рухався назустріч. Після цього транспортні засоби зіткнулися.

Слідчі Обухівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.