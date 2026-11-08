 Перейти до змісту
неділя, 8 листопада Київ Київ +3°USD 45,44 · EUR 51,04
Написати в редакцію

Типовий Київ

Столиця буднів: що змінилося в місті сьогодні

Транспорт

Ходосівка: у ДТП автобуса й легковика травмувалися восьмеро

Оксана Дорошенко 1 хв читання 3
Поліцейський у формі сидить за столом під час брифінгу.

Унаслідок зіткнення автобуса «Богдан» із Daewoo Lanos на Київщині травмувалися водій легковика та семеро пасажирів автобуса. Аварія сталася 6 листопада в Ходосівці Обухівського району.

Що відомо про ДТП

Зіткнення відбулося на 23-му кілометрі автодороги Київ — Знам’янка. Автобусом керував 63-річний чоловік. Травмованим пасажирам автобуса — від 29 до 71 року.

За попередніми даними слідства, водій автобуса почав розворот і не надав переваги Daewoo Lanos, який рухався назустріч. Після цього транспортні засоби зіткнулися.

Слідчі Обухівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Надіслати друзям

Схожі новини

Нове сьогодні

Залишити коментар

Адреса пошти не публікується. Коментарі проходять модерацію.