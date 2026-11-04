Холодець в мультиварці: покроковий рецепт з режимом тушкування

У більшості українських рецептів 2024–2025 років для мультиварки вказують 5 годин на режимі «Тушкування» при покритті м’яса водою на 2–3 см і обов’язковій наявності свинячих ніжок. Це скорочує активний нагляд порівняно з класичним варінням на плиті, де час становить 6–8 годин при мінімальному кипінні, бо чаша тримає температуру стабільно близько 90–95 °C без сильного випаровування.

Холодець в мультиварці — це м’ясна страва на застиглому бульйоні, де природний колаген зі шкіри, хрящів і сухожиль переходить у рідину під час тривалого томління. Ми зібрали послідовність, яка дає контрольований результат: від закладки до перевірки застигання. Ви отримаєте чіткі кількості, порядок дій і критерії, коли бульйон готовий до розливання.

Назви режимів і точний час залежать від моделі. Нижче — орієнтири з поширених рецептів, які потрібно звіряти з інструкцією вашого приладу.

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Що потрібно для холодцю в мультиварці?

Для 6 порцій (орієнтир з рецептів Смачно 24tv і Конкурент) беруть 2 свинячі ніжки, 500 г курятини і 500 г свинини або яловичини, 1 цибулину, 1 моркву, 5 горошин чорного перцю, 1 лавровий лист, 4 зубчики часнику і сіль за смаком. Ніжки забезпечують основну частку колагену: у класичних пропорціях колагенові частини становлять не менше третини загальної ваги закладки. Без них бульйон часто лишається рідким навіть після довгого варіння.

Воду наливають так, щоб вона покривала м’ясо на 2–3 см, але не вище максимальної позначки чаші. Надмірна кількість води розбавляє концентрацію колагену і збільшує ризик, що страва не схопиться. Желатин у базовому варіанті не потрібен, якщо ніжки і хрящі присутні в достатній кількості.

Коротко Дві свинячі ніжки + 1 кг іншого м’яса, вода на 2–3 см вище, часник і спеції додають наприкінці або в готовий бульйон. Це базова пропорція, яка повторюється в кількох незалежних українських рецептах.

Як підготувати м’ясо перед варінням?

Ніжки ретельно очищають від залишків щетини й промивають. Потім їх заливають холодною водою на 45–60 хвилин — це зменшує кількість піни на старті. Інше м’ясо обмивають і нарізають шматками, щоб воно рівномірно прогрівалося. Цибулю й моркву кладуть цілими або великими частинами: їх легко вийняти після варіння.

Усі інгредієнти, крім часнику, викладають у чашу. Сіль додають одразу або ближче до кінця — різниця в кінцевій текстурі незначна, якщо загальна кількість солі становить приблизно 10–12 г на літр готового бульйону. Замочування ніжок займає годину, підготовка решти — 15–20 хвилин.

Типова помилка на цьому етапі — пропустити замочування й одразу залити гарячою водою. Тоді піна утворюється інтенсивніше, бульйон виходить каламутнішим, а частина домішок залишається в рідині.

Який режим мультиварки обрати і скільки варити?

Основний режим — «Тушкування» (або аналог «Томління»). У більшості моделей він тримає температуру в діапазоні 90–95 °C, без активного кипіння. Для свинини й курятини з ніжками ставлять 5 годин; якщо в закладці більше яловичини, час збільшують до 6 годин. У мультиварках-скороварках під тиском час скорочується до 1,5–2 годин, але бульйон може стати каламутнішим через вищу внутрішню температуру.

Після запуску кришку не відкривають без потреби. У перші 20–30 хвилин можна зняти піну, якщо модель дозволяє доступ. Рідина майже не википає, тому початкове покриття зберігається. Якщо м’ясо після сигналу погано відходить від кістки, продовжують ще на 30–60 хвилин на тому ж режимі.

На практиці при закладці 2 ніжок + 1 кг м’яса й воді на 2–3 см після 5 годин «Тушкування» м’ясо зазвичай легко розбирається, а бульйон набуває липкості. Якщо модель не має точного «Тушкування», обирають найближчий повільний режим і перевіряють результат пробою.

Як розібрати м’ясо й розлити бульйон?

Після завершення програми м’ясо виймають і охолоджують 10–15 хвилин. Кістки й хрящі відокремлюють, м’якоть розбирають руками або нарізають невеликими шматками. Бульйон проціджують через сито або марлю, знімають зайвий жир. Часник пропускають через прес і додають до м’яса або в бульйон.

М’ясо розкладають по формах, заливають бульйоном так, щоб він покривав шматки. Моркву з варіння можна нарізати кружечками для прикраси. Форми залишають при кімнатній температурі 30–45 хвилин, потім переносять у холодильник. Повне застигання займає 6–8 годин, надійніше залишити на ніч.

Важливо Бульйон проціджують обов’язково. Залишки дрібних кісток і піни погіршують текстуру й прозорість. Часник додають уже після варіння, щоб не гірчив.

Як перевірити, чи застигне холодець?

Простий тест: 1–2 столові ложки гарячого бульйону наливають на блюдце й ставлять у холодильник на 15–20 хвилин. Якщо рідина схопилася в желе — концентрація достатня. Якщо лишилася рідкою або лише трохи загусла, бульйон слабкий. Додатковий орієнтир — липкість на пальцях після охолодження краплі.

Причини рідкого результату: мало колагенових частин (менше третини закладки), надто багато води або короткий час томління. У такому разі можна розчинити 8–15 г желатину на літр процідженого бульйону (за інструкцією на упаковці, без повторного кип’ятіння) і додати його. Це запасний варіант, не заміна правильної закладки.

Поширена помилка — одразу розливати без перевірки. Тоді частина форм не застигає, і доводиться перегрівати вже розібрану страву.

Що це означає для вас завтра?

Починайте приготування ввечері напередодні. Закладка й запуск на 5–6 годин займають 20–30 хвилин активної роботи, далі мультиварка працює сама. До ранку м’ясо розбирають і розливають, а до обіду чи вечері наступного дня холодець уже твердий і готовий до подачі. Застигання в холодильнику надійніше за 8–10 годин, ніж за 4–5.

Правило планування просте: якщо потрібна страва на вечір наступного дня, запускайте «Тушкування» не пізніше 21:00–22:00 сьогодні. Це дає запас на розбирання, перевірку пробою й повне охолодження. Різні моделі дають відхилення в часі на 30–60 хвилин, тому перший раз краще перевірити бульйон раніше.

Поради ґрунтуються на повторюваних пропорціях і режимах з українських кулінарних джерел 2024–2026 років. Точний результат залежить від конкретної мультиварки, якості м’яса й точності закладки води. Якщо після стандартного часу м’ясо жорстке або бульйон не липкий, продовжуйте томління й зробіть пробу на блюдці перед розливанням.