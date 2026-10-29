Хто має право на спадщину без заповіту: чеклист черговості спадкоємців

Право на спадщину без заповіту мають особи, визначені Цивільним кодексом України у п’яти чергах спадкоємців. Перша черга отримує майно, якщо жоден її представник не відмовився, не був усунений і прийняв спадщину у строк.

Спадкування за законом настає, коли заповіт відсутній, визнаний недійсним, не охопив усе майно або спадкоємці за ним відмовилися. Черговість залежить від ступеня спорідненості та умов закону, а не від емоційної близькості. Наявність хоча б одного спадкоємця попередньої черги, який прийняв спадщину, виключає наступні черги. Частки спадкоємців однієї черги рівні, якщо інше не погоджено письмово і не посвідчено нотаріусом для нерухомості чи транспорту.

Перевірте склад родини і статус шлюбу до звернення до нотаріуса. Помилка в черзі або плутанина з часткою подружжя призводить до відмови у видачі свідоцтва і судових спорів.

Хто може успадкувати майно за законом

Коло спадкоємців визначає закон, а не лише родинні стосунки. Особи поза чергами права не мають, навіть якщо жили разом коротко або підтримували померлого.

Перевірте, чи є діти (включно з усиновленими, зачатими за життя і народженими після смерті, а також поза шлюбом за встановленого батьківства).

З’ясуйте, чи перебував померлий в офіційному шлюбі на день смерті.

Встановіть наявність батьків, братів, сестер, дідусів, бабусь, дядьків і тіток.

Перевірте, чи хтось проживав однією сім’єю не менше п’яти років або був утриманцем (неповнолітнім чи непрацездатним, який отримував основну допомогу щонайменше п’ять років).

Якщо пропустити перевірку статусу дитини чи шлюбу, нотаріус відмовить у включенні до черги. Усиновлені прирівнюються до рідних, а цивільний партнер без п’ятирічного проживання однією сім’єю права не має.

Черговість спадкоємців

Кожна наступна черга отримує право лише за відсутності спадкоємців попередньої, їх усунення, неприйняття спадщини або відмови.

Перша черга: діти, переживше подружжя (офіційний шлюб), батьки.

Друга черга: рідні брати і сестри (повні та неповні), баба і дід з обох боків.

Третя черга: рідні дядько і тітка.

Четверта черга: особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років.

П’ята черга: інші родичі до шостого ступеня споріднення (ближчі усувають дальших) та утриманці, які не були членами сім’ї.

Наявність одного спадкоємця першої черги, який подав заяву, блокує всіх інших. Якщо попередня черга відмовилася письмово, наступна отримує право протягом трьох місяців. Пропуск цього правила призводить до того, що майно залишається нерозподіленим або переходить до держави.

Права дітей, батьків і подружжя

Діти, батьки і переживше подружжя входять до першої черги і отримують рівні частки спадкової маси. Половина спільного майна подружжя не є спадщиною.

Відокремте частку пережившого подружжя у спільному майні, набутому в шлюбі.

Перевірте, чи майно є особистим (дарування, спадщина до шлюбу) чи спільним.

Розділіть лише частку померлого рівними частинами між спадкоємцями першої черги.

За презумпцією Сімейного кодексу майно, набуте в шлюбі, належить подружжю по половині. Переживше оформлює свою половину свідоцтвом про право власності на частку, а в спадщину йде лише половина померлого. Приклад: квартира, куплена в шлюбі. Дружина і двоє дітей — спадкоємці першої черги. Дружина отримує 1/2 як власність плюс 1/6 зі спадщини (разом 2/3), кожна дитина — по 1/6. Якщо змішати частки, нотаріус відмовить у свідоцтві, а суд визнає угоду недійсною.

Важливо Половина спільного майна подружжя не входить до спадщини і не ділиться між іншими спадкоємцями. Оформлюйте її окремо у нотаріуса до видачі свідоцтв про право на спадщину.

Строки та звернення до нотаріуса

Прийняти спадщину потрібно протягом шести місяців з часу відкриття (дня смерті або оголошення померлим). Зверніться до нотаріуса за місцем відкриття спадщини — останнім місцем проживання померлого.

Подайте заяву про прийняття спадщини протягом шести місяців.

Підготуйте свідоцтво про смерть, документи про родинні зв’язки, правовстановлюючі документи на майно.

Якщо проживали разом на момент смерті, вважайтеся таким, що прийняли спадщину, якщо не заявили про відмову.

За пропуску строку отримайте письмову згоду інших спадкоємців або зверніться до суду за додатковим строком.

Шість місяців рахуються з наступного дня після смерті і спливають у відповідне число шостого місяця. Під час воєнного стану і два роки після, якщо смерть зареєстровано пізніше ніж через місяць, строк рахується з дня реєстрації. Пропуск без поважних причин (об’єктивних і непереборних) призводить до втрати права. Нотаріус за місцем останньої реєстрації в Києві або за місцем нерухомості відкриває справу. Вартість відкриття справи у приватного нотаріуса зазвичай від кількох тисяч гривень залежно від кількості об’єктів і спадкоємців.

Часті запитання

Хто має право, якщо заповіту немає? Спадкоємці за черговістю Цивільного кодексу, починаючи з першої черги.

Що робити, якщо попередньої черги немає? Наступна черга подає заяву протягом трьох місяців після відмови чи неприйняття.

Чи мають діти поза шлюбом рівні права? Так, якщо батьківство встановлено документально чи судом.

Що це означає для вас завтра

Якщо ви з першої черги і строк не сплив, зберіть документи про родинні зв’язки і зверніться до нотаріуса за місцем останньої реєстрації померлого протягом найближчих тижнів. Орієнтовні витрати на відкриття справи — від 2500 грн, повне оформлення на квартиру — кілька тисяч залежно від нотаріуса.

Якщо ви з наступної черги і попередня відсутня або відмовилася, подайте заяву протягом трьох місяців після фіксації відмови. Зберіть підтвердження відсутності попередніх спадкоємців.

Якщо строк пропущено, отримайте письмову згоду всіх, хто прийняв спадщину, і зверніться до того ж нотаріуса. Без згоди — подайте позов до суду про додатковий строк з доказами поважних причин. Суд розглядає справу місяцями.

Якщо є спільне майно подружжя, спочатку оформіть свою половину свідоцтвом про право власності на частку. Це відокремлює власність від спадщини і зменшує спори.