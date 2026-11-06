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Хто постраждав під час атаки на Київщину 6 листопада?

Ірина Ващук 1 хв читання 1
Зруйнована частина будівлі та завали у дворі після обстрілу.

Під час атаки на Київщину 6 листопада травмувався 22-річний чоловік. Медики доправили його до лікарні з травмами носа, повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Що пошкодив обстріл у районах області?

У Броварському районі руйнувань зазнали приміщення складського комплексу. У Бучанському районі пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку.

Після обстрілу в будинку виникла пожежа, яку підрозділи рятувальників оперативно локалізували. На місцях продовжують працювати екстрені та оперативні служби, які фіксують наслідки ударів.

Що сталося під час попередніх атак?

У ніч проти 6 листопада російські війська також атакували Київську область. Вони пошкодили енергетичні об’єкти в Білоцерківському та Обухівському районах, а в Бориспільському районі травмувалися троє людей.

5 листопада під ударом опинився Бучанський район. Через падіння уламків зайнялася виробничо-складська будівля, а житловий сектор зазнав пошкоджень.

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