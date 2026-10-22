Хто постраждав під час атаки на Київщину?

У Бучанському районі Київщини під час атаки російських ударних безпілотників 22 жовтня постраждав 59-річний чоловік. Він дістав поранення ноги та акубаротравму.

Про атаку повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

Де влучив безпілотник

Російські війська знову атакували Київську область ударними безпілотниками. Наслідки удару зафіксували в Бучанському районі, де дрон влучив у відкриту місцевість неподалік місцевого магазину.

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Вибухова хвиля пошкодила приватні будинки. Також постраждали автомобілі, які в момент атаки рухалися шосе. Зафіксовані пошкодження охоплюють і житло, і транспорт, що проїжджав дорогою під час удару.

Поранення чоловіка — ноги, а також акубаротравма. Йому надають необхідну медичну допомогу. Постраждалому 59 років.

Що відомо про роботу служб

На місці події працюють рятувальники та інші екстрені служби. Вони перебувають там після влучання безпілотника, яке спричинило пошкодження будинків і автомобілів. Інформацію про масштаби руйнувань і стан постраждалого уточнюють.