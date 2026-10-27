Хто з Київщини написав Радіодиктант?

«Лист, який не закінчується» — так називається текст цьогорічного Радіодиктанту, автором якого став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. До акції долучилися поліцейські Київської області, повідомила пресслужба поліції Київщини.

«Щорічна акція об’єднує українців у різних куточках країни та за її межами навколо української мов».

Навіщо правоохоронці долучилися до диктанту

Для правоохоронців участь стала нагодою приєднатися до загальнонаціональної ініціативи. Вона підкреслює значення української мови як складової національної ідентичності, культури та історичної пам’яті.

Українська мова звучить у повсякденному житті, навчальних закладах, державних установах і на передовій. Радіодиктант покликаний нагадати про її роль у збереженні культурного коріння та єдності українців.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності проводять щороку. Акція об’єднує українців у різних куточках країни та за її межами навколо української мови.