Кіностудія Довженка отримала пам’ятну таблицю європейської кіноспадщини

Кіностудія Довженка стала другим українським місцем у переліку «Скарбів європейської кінокультури»: 27 жовтня тут відкрили пам’ятну таблицю. Церемонія відбулася в межах Київського міжнародного фестивалю «Молодість».

Чому кіностудію внесли до переліку?

На церемонію завітав генеральний директор Європейської кіноакадемії Маттайс Ваутер Кнол, який цьогоріч також є членом журі міжнародного конкурсу «Молодості». Він зазначив, що академія відзначає місця, пов’язані з історією кіно, і вже зробила пам’ятками кінематографа об’єкти у понад 50 країнах.

«Європейська кіноакадемія — це спільнота людей, які цінують кінокультуру. Ми не лише відзначаємо її, а й популяризуємо та захищаємо. Для нас кінокультура — це не тільки фільми, а й люди та пам’ять, пов’язані з місцями, де ці фільми створювалися. Ми відзначили такі місця у понад 50-х країнах, перетворюючи їх на пам’ятки кінематографа.

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В Україні вже є один скарб європейської кінокультури — Потьомкінські сходи, а тепер до переліку додалася кіностудія ім. Довженка. Особливо важливо відзначити її напередодні сторіччя, яке студія святкуватиме у 2028 році. Нам, європейцям, потрібно знати про такі місця й оберігати їх. Також радо передаю вітання від президентки Європейської кіноакадемії, акторки Жюльєт Бінош», — сказав Маттайс Ваутер Кнол.

Пам’ятну відзнаку прийняв директор кіностудії Андрій Дончик. «Для нас кіностудія завжди була скарбом і знаковим місцем, де працювали Параджанов, Довженко та багато інших видатних кінематографістів. Тепер вона стала знаковою і для європейської кінокультури. Дякую за цю ініціативу», — сказав він.

Хто був на церемонії та що показали гостям?

Серед учасників були посол Бельгії в Україні Люк Якобс, директор Італійського Інституту Культури в Україні Карло Колоннелла, директор фестивалю CinEast у Люксембурзі Радек Ліпка та режисер В’ячеслав Туряниця.

Також на події були продюсер і засновник кінокомпанії «Артхаус Трафік», член правління Української кіноакадемії Денис Іванов; кінознавець, засновник і головний редактор журналу «КІНО-КОЛО» Володимир Войтенко; експертка у сфері кіно, колишня директорка кінотеатру «Жовтень» Людмила Горделадзе; продюсерка, членкиня Європейської кіноакадемії та правління Української кіноакадемії Ольга Брегман.

Після церемонії гостям провели екскурсію музеєм кіностудії, де показали костюми, що вціліли після влучання російської ракети в костюмний цех, та інші експонати. Програму «Скарби європейської кінокультури» започаткували у 2022 році для збереження кінематографічної спадщини; нині до переліку входять приблизно 70 об’єктів. Кіностудію Довженка включили до нього у квітні.