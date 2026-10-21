Клієнтам GigaCenter загрожують перебої через пошкодження датацентру

«Дякуємо за розуміння», — йдеться в повідомленні GigaCenter. Російська атака на Київ 20 жовтня пошкодила датацентр компанії, де клієнти розміщують сервери та інше IT-обладнання. Через наслідки удару в роботі їхніх систем можливі перебої.

«Наразі ми працюємо над локалізацією наслідків ураження. Дякуємо за розуміння», — повідомила компанія.

GigaCenter повідомила про пошкодження у Facebook. У компанії пояснили, що воно може вплинути на роботу обладнання, яке клієнти розміщують у датацентрі.

Масштаби пошкоджень і строки повного відновлення роботи обладнання не уточнили. Наразі компанія працює над локалізацією наслідків удару.

Послуги GigaCenter

GigaCenter розміщує сервери та IT-інфраструктуру корпоративних клієнтів. Компанія входить до групи GIGAGROUP, до якої також належать телекомунікаційний оператор GigaTrans, провайдер хмарних послуг GigaCloud і компанія з кібербезпеки GigaSafe.