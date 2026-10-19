Кличка можуть усунути від керівництва КМДА — але це загрожує конфліктом

«Будь-які протести в тилу грають на користь ворога», — заявив заступник командира Третього армійського корпусу Родіон Кудряшов. 17 жовтня під будівлею Київської міської державної адміністрації відбувся мітинг із вимогою відставки Віталія Кличка. Акція знову порушила питання, чи можуть центральна влада та її представники домогтися усунення мера від керівництва міською адміністрацією.

Що відомо про протест і можливі наслідки

Мітинг тривав близько двох годин; учасники залишили картонні плакати біля адміністрації.

До акції долучилися депутатка Київради від «Голосу» Аліна Михайлова, блогер Сергій Стерненко, волонтери та ветерани, зокрема Олег Симороз, Дмитро Козятинський і Любомир Дмитришин.

У 2010 році президент Віктор Янукович звільнив Леоніда Черновецького з посади голови КМДА та призначив Олександра Попова.

За повномасштабного вторгнення посади втратили, зокрема, мери Чернігова Владислав Атрошенко та Ірпеня Олександр Маркушин.

Автор оцінює спробу усунути Кличка від керівництва КМДА як можливу, але попереджає про ризик управлінського конфлікту.

Учасники протесту висловлювали невдоволення роботою міської влади, зокрема на тлі пошкоджень інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Кудряшов заявив, що пошук винних не поліпшить ситуацію в енергетичній сфері. У матеріалі також ідеться про ознаки інформаційної кампанії навколо акції та про те, що оцінки протесту серед волонтерів і ветеранів розійшлися.

Мітингарі, які раніше брали участь у протестах проти відставки міністра оборони Михайла Федорова, на думку автора, свідчать про зміну характеру протестів. Він припускає, що акція може бути частиною кампанії зі створення образу суспільного невдоволення мерією. Водночас у Київраді Кличко має більшість, тож сценарій усунення мера через рішення депутатів у матеріалі названо малоймовірним.

Раніше ми писали: У Печерському ТЦК поранили трьох поліціянтів і трьох військових

Як змінювали керівництво Києва

У червні 1997 року Леонід Косаківський отримав посаду міського голови після конфліктів із Київрадою та урядом Євгена Марчука. До цього, у травні 1996-го, відбулася спроба звільнити його з посади голови КМДА. Наступного дня Леонід Кучма призначив виконувачем обов’язків Олександра Омельченка, а Косаківського звільнили в липні. У червні 1997 року депутати Київради достроково припинили його повноваження.

Омельченка намагалися усунути з посади голови КМДА у 2001 році, однак у квітні 2002-го він із перевагою виграв вибори мера. Печерський райсуд у жовтні 2003 року визнав неправомірною бездіяльність уряду, який не подав президентові кандидатуру на його звільнення, але Омельченко залишився на посаді. У 2006 році він програв вибори Леоніду Черновецькому.

Після змін до закону про столицю у 2010 році президент отримав право призначати голову КМДА. Янукович звільнив Черновецького та призначив Попова, хоча обов’язки міського голови за законом мав виконувати обраний мер. Черновецький залишився міським головою без важелів впливу до липня 2012 року. Після Революції Гідності Київ повернувся до практики, за якою обраний мер очолює і КМДА.

Прецеденти в інших містах

У грудні 2022 року суд на рік позбавив Атрошенка права обіймати посаду через справу про конфлікт інтересів. НАЗК стверджувало, що на початку повномасштабного вторгнення він використав службовий автомобіль для родини, а витрати на 200 літрів бензину відшкодували з міського бюджету. Атрошенко оскаржував рішення, але на посаду не повернувся.

У січні минулого року Печерський райсуд відсторонив Маркушина на два місяці у справі про закордонну поїздку 2022 року. 29 липня міська рада достроково припинила його повноваження. Автор вважає, що подібні механізми можуть спробувати застосувати й у Києві: законної процедури припинення повноважень Кличка як мера немає, але його можуть намагатися усунути від керівництва КМДА. У разі такого відсторонення управління перейде до начальника міської військової адміністрації.

Серед киян Олександр Попов отримав прізвисько «гауляйтер».