Кличко виступив у Раді через підготовку Києва до зими

Мер Києва Віталій Кличко 14 жовтня виступив у Верховній Раді після критики щодо підготовки столиці до опалювального сезону. Його викликали за ініціативою народної депутатки Мар’яни Безуглої, яку підтримав 151 парламентар.

Як розвивалися події

13 жовтня Володимир Зеленський заявив у Telegram, що станом на середину місяця плани стійкості в більшості регіонів виконані краще, ніж у Києві. Претензії до столиці стосувалися також перебоїв з електропостачанням і транспортом та затримок зі встановленням мобільних укриттів. 14 жовтня Кличко відповів на критику в парламенті. Він повідомив, що ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 зазнали 12 атак у 2022 році, семи — у 2023-му, жодної — у 2024-му, 19 — у 2025-му та майже 50 за неповний 2026 рік. За його словами, енергетики відновлюють обладнання, а пошкодження загальноукраїнської енергосистеми впливають на водопостачання й електротранспорт Києва. З 9 вересня 2026 року, за текстом звернення, були заблоковані платежі громад. Асоціація міст України звернулася до прем’єр-міністра Сергія Корецького з вимогою розблокувати розрахунки. Організація заявила, що громади не можуть оплачувати пальне для аварійних служб, обладнання та ремонт інфраструктури.

Кличко назвав блокування платежів перешкодою для робіт з енергостійкості й заявив, що такі проблеми є і в інших громадах. Він також назвав передчасними звинувачення у зриві опалювального сезону, який на час його виступу ще не розпочався.

«Міська влада намагається всіма силами забезпечити життєдіяльність столиці. Попри підлі ляпаси, які постійно намагається відвісити центральна влада. На жаль, саме так виглядає «співпраця» в їх розумінні.»

Мер поставив питання про протиповітряну оборону Києва, захист об’єктів «Укренерго» та використання коштів, виділених на їхню безпеку. Як голова Асоціації міст України він також заявив про тиск на місцеве самоврядування. Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко закликала заслухати в Раді також міністра енергетики Дениса Шмигаля.

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Виступ Кличка обмежили п’ятьма хвилинами відповідно до парламентського регламенту.