Кличко заявив про вразливість критичних об’єктів Києва

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що захисні споруди не зможуть уберегти критичну інфраструктуру столиці від одночасного удару кількох ракет або рою дронів. Для стабільної роботи ключових об’єктів потрібне прикриття системами ППО.

Тепло в будинках і плани міської влади

Енергетичний штаб у Києві працює з весни. До нього залучили експертів, енергетиків, практиків і науковців.

Станом на 5 листопада до опалення підключили майже 45% житлових будинків. Подачу тепла в житловому секторі почали 2 листопада, а в закладах соціальної сфери — 16 жовтня.

Запуск централізованої системи теплопостачання столиці потребує понад тижня.

5 листопада Київрада має розглянути виділення ще 1 млрд грн на підтримку Сил безпеки та оборони.

Ще 1 млрд грн планують спрямувати на будівництво комбінованих переправ через Дніпро та під’їзних шляхів. Місця визначає військове командування.

На 2026 рік місто розгляне виділення 350 млн грн на закупівлю додаткових 3,5 млн літрів дизельного палива для матеріального резерву.

Міська влада опрацьовує різні сценарії розвитку подій, однак не всю інформацію про підготовлені заходи можна оприлюднювати. Кличко зазначив: