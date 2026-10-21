КМДА оприлюднила проєкт правил для електросамокатів

Документ визначає правила руху й паркування

Департамент транспортної інфраструктури КМДА опублікував проєкт рішення Київради щодо легких електричних транспортних засобів, зокрема електросамокатів. Документ визначає, де на них дозволять їздити, як паркувати та розміщувати на вулицях міста.

Проєкт також передбачає єдині вимоги до компаній, які здають електросамокати в оренду. Йдеться про пропозицію, винесену на громадське обговорення, а не про вже затверджені правила.

Зауваження прийматимуть протягом місяця

Зміни мають підвищити безпеку пішоходів та інших учасників руху. Ще одна мета — не допустити, щоб припарковані самокати захаращували тротуари й заважали людям пересуватися.

Кияни та представники організацій можуть подати зауваження й пропозиції протягом місяця від дня оприлюднення проєкту. Документ і пояснення до нього доступні для громадського обговорення.

Пропозиції можна надіслати поштою на адресу: вул. Леонтовича, 6, Київ, 01054. Строк подання зауважень відраховують від дня публікації документа.