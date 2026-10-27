КМВА не назвала строків відновлення руху Південним мостом

«Наразі не можуть назвати терміни відновлення руху Південним мостом», — повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Фахівці ще обстежують пошкоджені конструкції переправи, а транспорт зможе повернутися на міст лише після підтвердження його безпечності для транспорту та пасажирів.

За словами Катерини Поп, спеціалісти оцінюють масштаби пошкоджень, яких міст зазнав унаслідок російського обстрілу. Обстеження може тривати довше, адже конструкції переправи пошкоджувалися неодноразово. Поки перевірка не завершиться, остаточне рішення щодо руху ухвалити не можуть.

Що відбувається з транспортом

Після обстеження фахівці визначать, чи можна відкрити Південний міст частково або повністю. Відновлення руху залежатиме від результатів перевірки та висновку про безпеку переправи. Конкретних строків відкриття наразі не називають.

Паралельно спеціалісти Київського метрополітену перевіряють пошкоджені конструкції зеленої гілки. Коли її роботу зможуть відновити, також поки невідомо. Отже, строки відновлення руху метро залежать від обстеження, яке ще триває.

Щоб зменшити затори, у столиці змінили маршрути наземного громадського транспорту та обмежили рух вантажівок. Транспортні зміни стосуються, зокрема, вантажних автомобілів, які їдуть із Бориспільської траси.

Їх перенаправляють вулицями Старобориспільською, Бориспільською та Привокзальною в напрямку Дарницького мосту. Катерина Поп повідомила про ситуацію в ефірі програми «Ранок.LIVE».

Південний міст зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки. Рішення про часткове чи повне відкриття ухвалять після перевірки конструкцій і підтвердження безпеки для руху.