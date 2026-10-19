Кого не мають права мобілізувати: законні підстави

Закон прямо визначає категорії людей, яких не мають права мобілізувати під час загальної мобілізації. Це особи з інвалідністю, непридатні за станом здоров’я за висновком ВЛК, багатодітні батьки, одинокі батьки, опікуни, студенти денної форми, науковці й педагоги, а також заброньовані працівники критично важливих підприємств. Підстава працює лише тоді, коли її підтверджено документами й відображено у військовому обліку.

Воєнний стан і загальна мобілізація продовжені до 31 жовтня 2026 року, а перелік підстав зі статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» залишився чинним. Це стосується кожного військовозобов’язаного й тих, хто перевіряє ситуацію близьких: помилка в статусі часто закінчується повісткою або штрафом.

Далі розберемо, кого саме закон звільняє від призову, чим відстрочка відрізняється від звільнення і бронювання, як підтвердити своє право та де перевіряти актуальність вимог.

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1. Кого закон звільняє від призову під час мобілізації

Стаття 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» містить перелік військовозобов’язаних, які не підлягають призову. Читайте норму буквально: підстава має точно відповідати умовам закону, а не загальним уявленням про «пільгу».

Основні групи такі. За станом здоров’я не призивають осіб з інвалідністю I, II чи III групи та тих, кого ВЛК визнала тимчасово непридатними на 6–12 місяців. За віком не підлягають чоловіки до 25 років у визначених випадках (якщо не перебувають на обліку після підготовки) і особи старше 60 років (вищий офіцерський склад — до 65). Жінки призиваються лише добровільно.

Сімейні підстави охоплюють батьків трьох і більше дітей до 18 років на утриманні (крім випадків заборгованості з аліментів понад три місяці), одиноких батьків, які самостійно виховують дитину, батьків і опікунів дітей з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями за переліком, опікунів недієздатних осіб, осіб, які здійснюють постійний догляд за хворими родичами за висновком комісії, а також подружжя осіб з інвалідністю I чи II групи (для III групи — за конкретними діагнозами).

Окремо захищені здобувачі освіти денної чи дуальної форми, які підвищують рівень освіти, докторанти, наукові й науково-педагогічні працівники за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки, а також визначені законом посадовці — народні депутати, судді, дипломати. Заброньовані на період мобілізації теж не підлягають призову, якщо перебувають на спеціальному обліку.

Перелік не є вичерпним у побутовому сенсі: точні умови й винятки треба звіряти з чинною редакцією закону. Типова помилка — вважати, що двоє дітей або просто наявність хворої мами автоматично звільняє. Без точної відповідності умовам і документів підстава не діє.

2. Відстрочка, звільнення і бронювання: у чому різниця

Ці статуси часто плутають, хоча вони працюють по-різному. Звільнення від призову (або норма «не підлягають») означає, що закон прямо виключає особу з призову за визначеною підставою. Відстрочка — тимчасове право на невиклик через особисті обставини, яке треба оформити. Бронювання — окремий механізм для працівників критично важливих підприємств, прив’язаний до роботи, а не до особи.

Відстрочка — як абонемент у басейн: він діє, поки є підстава й документи в реєстрі. Бронювання — як службове паркомісце фірми: воно ваше, поки ви на посаді й підприємство має статус. Повне звільнення від призову за інвалідністю чи віком ближче до постійної картки, яка не потребує щомісячного поновлення. Аналогія перестає працювати, коли змінюються обставини: підприємство втрачає критичний статус, закінчується строк ВЛК або з’являється заборгованість з аліментів — захист зникає одразу.

Статус Підстава Хто оформлює Строк дії Що перевіряти Відстрочка Особисті обставини (сім’я, здоров’я, навчання) Сам військовозобов’язаний через Резерв+ або ЦНАП Поки існують підстави (часто автопродовження) Запис у Резерв+, реєстри Не підлягають призову Пряма норма закону (інвалідність, вік, посада) Підтверджується документами, фіксується в обліку Поки є підстава Документи й статус в обліку Бронювання Робота на критично важливому підприємстві Роботодавець через Дію До 12 місяців, потім повторно Статус підприємства й посада

Джерело: Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», статті 23 і 25, роз’яснення Міністерства оборони України, жовтень 2026 року.

Головна різниця — у підставі й ініціаторі. Відстрочку ви оформлюєте самі, бронювання робить лише роботодавець. ТЦК заяви на відстрочку більше не приймають: використовуйте Резерв+ або ЦНАП.

Важливо. Наявність підстави в законі не захищає автоматично. Без оформленого статусу в обліку та актуальних документів ТЦК може вручити повістку. Перевіряйте запис у Резерв+ і звіряйте вимоги з чинною редакцією закону.

3. Як підтвердити право на відстрочку чи звільнення

Перевірте свій статус у застосунку Резерв+. Там відображається наявність відстрочки чи бронювання, якщо дані підтягнулися з реєстрів. Якщо запису немає — збирайте документи й подавайте заяву через ЦНАП.

Для сімейних підстав потрібні свідоцтва про народження дітей, рішення суду про самостійне виховання, документи про інвалідність або висновок ЛКК про тяжку хворобу, документи про догляд. Для здоров’я — висновок ВЛК або довідка про інвалідність. Для навчання — довідка з закладу про денну форму. Для бронювання — рішення роботодавця, відображене в обліку.

Актуальність вимог перевіряйте на сайті Міністерства оборони, у тексті закону на порталі Верховної Ради та в Резерв+. Типова помилка — подавати застарілі довідки або сподіватися, що «вже подавали раніше». Якщо документи не врахували, подайте повторно через ЦНАП і зафіксуйте звернення. У разі відмови — оскаржуйте в установленому порядку, бо ігнорування чинної підстави є порушенням.

Не чекайте, поки прийде повістка. Оформлений статус у системі захищає краще за усні пояснення на місці.

4. Відповіді на запитання про те, кого не мобілізують

Чи звільняє від мобілізації наявність двох дітей?

Ні. Закон вимагає трьох і більше дітей до 18 років на утриманні. Двоє дітей підстави не дають, навіть якщо вони маленькі. Одинокий батько чи мати одного з дітей захищені окремою нормою, але це треба підтвердити документами.

Що робити, якщо ТЦК не враховує документи про інвалідність чи догляд?

Подайте заяву через ЦНАП із повним пакетом і зафіксуйте дату. Якщо відмова незаконна — оскаржуйте. Поки рішення не ухвалене, за наявності поданої заяви призов не здійснюється. Зберігайте копії всіх документів і скріншоти з Резерв+.

Чи захищає бронювання, якщо підприємство втратило статус критичного?

Ні. Бронювання прив’язане до статусу підприємства й посади. Після втрати статусу захист зникає, і особа знову підлягає загальним правилам. Перевіряйте актуальність бронювання в обліку.

Де перевірити, чи підстава ще діє в жовтні 2026 року?

У Резерв+, на сайті Міністерства оборони та в чинній редакції статті 23 закону. Воєнний стан діє до 31 жовтня 2026 року, підстави не змінювалися. Не покладайтеся на старі статті в мережі.

Чи підлягають примусовій мобілізації жінки?

Ні, лише добровільно. Винятки для окремих професій можливі, але загальне правило — призов жінок не здійснюється примусово.

5. Що це означає для вас завтра

Перевірте свою підставу за чинною статтею 23 і документами, а не за загальними списками з інтернету. Відкрийте Резерв+, зберіть свідоцтва, висновки ВЛК чи довідки про навчання й переконайтеся, що статус відображено в обліку. Якщо запису немає — подайте заяву через ЦНАП сьогодні, не чекаючи повістки.

Відстрочка, звільнення від призову і бронювання — різні механізми. Перша залежить від ваших особистих обставин і ваших дій, друга — від прямої норми закону, третя — від роботодавця. Не змішуйте їх і не сподівайтеся на автоматичний захист.

Правила діють загальнодержавно й можуть уточнюватися рішеннями Кабміну чи змінами до закону. Цей матеріал не замінює індивідуальну юридичну консультацію: кожна ситуація перевіряється за конкретними документами й актуальною редакцією норм. Якщо є сумніви — зверніться до юриста або офіційних роз’яснень Міноборони.